WTO: EU smí uvalit cla na americké zboží za čtyři miliardy dolarů | E15.cz

Evropská unie může uvalit cla na dovoz zboží ze Spojených států v hodnotě až čtyř miliard dolarů (zhruba 93 miliard Kč) ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Oznámila to Světová obchodní organizace (WTO), která tak potvrdila dříve uniklé informace.

EU může cla zavést nejdříve pro zasedání WTO, které se uskuteční 26. října. Většina analytiků však nepředpokládá, že by zavedení cel přišlo ještě před prezidentskými volbami v USA, napsala agentura Reuters.

Rozhodnutí WTO zřejmě vyvolá další napětí mezi oběma regiony, a to jen tři týdny před prezidentskými volbami, které jsou v USA plánovány na 3. listopadu. Mohlo by ale také pomoci vleklý spor mezi EU a USA o subvencování výroby letadel urovnat. Spor se táhne už 16 let a obě strany daly najevo, že jsou ochotny jej vyřešit.

Evropská unie uvedla, že by preferovala dohodu, ale je v případě potřeby připravena odvetná cla uvalit. Sestavila již seznam amerických produktů, které by se mohly stát jejich terčem. Jsou na něm například letadla, vína, lihoviny, mražené ryby, traktory a další výrobky.

Aktuálnímu rozhodnutí, které zpozdila pandemie nemoci COVID-19, předcházel loňský verdikt WTO. Organizace loni v říjnu povolila Spojeným státům uvalit jako odvetu za subvencování evropských letadel Airbus cla na zboží z Evropské unie v objemu až 7,5 miliardy dolarů ročně.

Washington následně uvalil clo deset procent na evropská letadla a 25 procent na další zboží, například francouzská vína, skotské a irské whisky nebo sýry. Letos pak clo na letadla zvýšil na 15 procent.

Spojené státy a Evropská unie se navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letecké techniky Airbus a Boeing od roku 2004. Kvůli paralelním případům se už popsaly tisíce stránek nálezů a spory výrazně ochromily už tak přetíženou WTO. Oba případy dohromady představují dosud největší firemní obchodní spor na světě.

WTO v průběhu sporu zjistila, že obě strany v rozporu s pravidly této globální organizace poskytují finanční podporu svým výrobcům letadel, tedy firmám Airbus a Boeing. Činily to s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.