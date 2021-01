Kapitol v obležení Trumpových příznivců - protest sledujeme ONLINE | E15.cz

Obě komory amerického Kongresu přerušily jednání k potvrzení výsledků prezidentských voleb kvůli střetu příznivců prezidenta Donalda Trumpa s policií před budovou Kapitolu. Někteří demonstranti překonali zátarasy a po střetu s policisty a ochrannou službou se jim podařilo dostat do budovy. Policie tak zasahuje i uvnitř budovy. Zákonodárci mají plynové masky, ochranka je evakuuje z jednacího sálu. Při potyčkách byl postřelen člověk. Podle médií se jedná o ženu, která je ve vážném stavu po zásahu do hrudníku.

Asi hodinu po začátku společného zasedání obou komor Kongresu se na Kapitol vrhli Trumpovi příznivci. Podle záběrů amerických médií demonstranti ovládli rozsáhlé schodiště vedoucí ke Kapitolu a dva balkony před budovou. Policie použila při střetu slzný plyn, i tak se jí však nepodařilo rozezlený dav zastavit. Jednání obou komor tak bylo přerušeno.

Podle médií byla při střetech v Kongresu postřelen člověk. Například televize CNN uvedla, že se jedná o ženu, která je nyní ve vážném stavu po zásahu do hrudníku. Momentálně je v péči lékařů.

Upozornění: Video by citlivé povahy mohlo rozrušit.

#BREAKING: Woman severely injured after being shot inside the US Capitol. pic.twitter.com/7i1duuJZ23 — UA News (@UrgentAlertNews) January 6, 2021

Podívejte se, jak policie zasahovala uvnitř budovy Kapitolu

BREAKING: Clashes reported inside the U.S. Capitol building pic.twitter.com/2twyZAD6wJ — BNO News (@BNONews) January 6, 2021

Reportérka stanice PBS následně uvedla, že se do budovy dostalo nejméně několik desítek lidí, kteří mávali protrumpovskými vlajkami. Podle záběrů amerických médií se následně volně procházely po chodbách sídla Kongresu, často s mobilními telefony v rukou.

22:17 Na sociálních sítích se začínají objevovat snímky Trumpových příznivců z budovy Kapitolu. Ta této fotografií se jeden z Trumpových příznivců zvěčnil v kanceláři Nancy Pelosiové, demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů. 22:13 Vítěz prezidentských voleb Joe Biden vyzval odcházející hlavu státu Donalda Trumpa, aby splnil svoji povinnost a vyzval demonstranty, aby opustili budovu Kapitolu. Dění na místě označil za povstání. „Slova prezidenta mají váhu, nehledě jak dobrá nebo špatná jsou. Vyzývám prezidenta Trumpa, aby vystoupil na celostátní televizi, naplnil svůj slib k Ústavě a vyzval ke ukončení tohoto útoku," prohlásil Biden. 22:10 Mluvčí Pentagonu potvrdil, že byla mobilizována Národní garda Washingtonu D.C. 22:03 Před sídlem vedení Republikánské strany ve Washingtonu D.C. byla nalezena trubková bomba. Policie ji zneškodnila, píše list The New York Times. Nedaleké sídlo demokratů bylo evakuováno poté, co zde byl nalezen podezřelý balíček.

Potyčky přišly jen asi dvě hodiny poté, co k protestujícím promluvil prezident Donald Trump, který z pódia před Bílým domem řekl že nikdy neuzná svou porážku a vyzýval svého viceprezidenta Mikea Pence k narušení jednání v Kongresu, který by měl podle očekávání potvrdit do funkce jeho soka Joea Bidena.

Ten už také reagoval na násilnosti v Kapitolu. „Amerika je ve skutečnosti lepší, než to, co nyní vidíme v Kapitolu, jsme demokracie plná respektu, slušnosti a cti,“ uvedl.

Trumpovy příznivci před budovou Kapitolu, kde se potvrzuje Bidenovo vítězství v prezidentských volbách:

Pro-Trump rioters have unfurled a giant US flag over scaffolding on the Capitol. pic.twitter.com/ELCZ95icVe — The Recount (@therecount) January 6, 2021

O co přesně v Kongresu jde

Ačkoliv je za normálních okolností zasedání formalitou, někteří republikánští zákonodárci proces hned v začátku jednání na naléhání odstupujícího prezidenta Donalda Trumpa, který odmítá uznat svou porážku s odkazem na nepodložená tvrzení o volebních podvodech, napadali. První námitku vznesli hned u třetího projednávaného státu, kterým je Arizona.

Na schůzi se sčítají hlasy volitelů z jednotlivých států. Od poloviny prosince je přitom známé, že v celkovém součtu zvítězil Biden nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům.

Trump v posledních dnech naléhal na svého viceprezidenta Mikea Pence, aby po sečtení všech hlasů odmítl vyhlásit příštího prezidenta, což je role, kterou mu ukládá ústava.

Pence však v prohlášení zveřejněném krátce před začátkem společné schůze uvedl, že nemá pravomoc jednostranně rozhodnout o tom, jaké výsledky by se měly ve finálním součtu ponechat, a jaké vyřadit.

Pence následně začal otevírat obálky s výsledkem hlasování sboru volitelů z jednotlivých států. Po bezproblémovém započtení hlasů z Alabamy a Aljašky, kde vyhrál Trump, však republikáni hned u Arizony podali námitku a obě komory o ní na oddělených jednáních zahájily debatu.

Podobný postup lze očekávat rovněž u řady dalších států, kde Trump převládl v roce 2016, ale loni tam prohrál. Právě tam podle jeho tvrzení, pro něž nepředložil pádné důkazy, docházelo k podvodům.

Nový americký prezident má 20. ledna složit přísahu a ujmout se tak úřadu. Trump dnes před svými příznivci ve Washingtonu zopakoval, že výsledky voleb, které mu prý byly ukradeny, „nikdy neuzná“.