Pekarová odlétá na Tchaj-wan. Chce zajistit léky a čipy | e15.cz

Část výpravy odlétá vládním speciálem z vojenského letiště ve Kbelích. Ten během své cesty do jihokorejského Soulu bude muset uskutečnit tři mezipřistání na tankování. Speciálem budou cestovat zástupci státu, novináři a asi padesát podnikatelů, kteří chtějí kromě Tchaj-wanu navštívit Koreu. V té delegace stráví tři dny a poté zamíří do Tchaj-peje, kde se připojí dalších více než padesát podnikatelů letících komerční linkou.

Jižní Korea je pro Česko strategickým a třetím největším obchodním partnerem mimo geograficky bližší evropské státy. Korea u nás vytváří zhruba šestnáct tisíc pracovních míst, mimo jiné díky továrně na pneumatiky Nexen.

Hned po příletu do Soulu proběhne krátké setkání s představiteli aerolinek Korean Air. Ty se chystají 27. března znovuotevřít přímé letecké spojení mezi Prahou a Soulem, které bylo přerušeno kvůli covidovým omezením. O přímém leteckém spojení se bude jednat také později s Tchaj-pejí, návrh už prošel tamním parlamentem.

Pekarová Adamová dále v korejském hlavní městě zahájí podnikatelské fórum a bude přítomna podpisu memoranda o spolupráci mezi Strojírenským zkušebním ústavem a Korea Gas Safety Corporation.

Předsedkyni sněmovny rovněž čeká setkání s předsedou Národního shromáždění Korejské republiky Kim Jin-pyoem a jednání s předsedou vlády Han Tok-suem. „Jedním z hlavních témat je dovoz nedostatkových léčiv do Česka,“ sdělila Pekarová.

Delegace ze Soulu zamíří do Pusanu, druhého největšího města a průmyslového centra Jižní Koreje. Tam dojde k otevření honorárního konzulátu.

Kromě politických jednání proběhnou i byznysová setkání. „Korea je superšpička v oblasti nových technologií,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Zmínil například sbírání know-how v oblasti využívání vodíku v dopravě, kde asijský partner mimo jiné připravuje vodíkové lokomotivy. Proběhnout má i setkání s jihokorejským kolosem Samsung.

Podle informací E15 bude jedním z důležitých témat jaderná spolupráce obou zemí, o kterou Korea dlouhodobě projevuje zájem. Dojde také na propojení vědy a řešit se má i obor kvantových počítačů. Součástí delegace bude ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, který by měl debatovat o spolupráci v kybernetickém prostoru.

V sobotu se výprava přesune na Tchaj-wan, kde ji přivítá předseda Legislativního dvora You Si Kun a ministr zahraničních věcí Joseph Wu. Pekarová následně na půdě dvora sama vystoupí a bude oficiálně přijata tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Podepsáno bude prohlášení o vzájemné meziparlamentní spolupráci.

„Chci posunout jednání o víceletém plánu tchajwanské vlády na podporu spolupráce s Českem v hodnotě 33 milionů dolarů,“ nastínila dále šéfka sněmovny.

Důležitým bodem jednání bude možné založení centra na návrh pokročilých čipů v Česku, o kterém Tchaj-wan uvažuje. Takzvanému Advanced Chip Research Center předchází zavedení Tchaj-wanem placených polovodičových stipendií pro české studenty. Zájem o provoz centra mají ČVUT, VUT a Masarykova univerzita. „Pracuje se rovněž na dohodě o centru pro posílení dodavatelských řetězců,“ doplnila Pekarová.

„Snažíme se Česko zapojit do řetězců týkajících se polovodičů,“ přiblížil ředitel odboru států Asie a Pacifiku na ministerstvu zahraničí Marek Libřický. „Nejdeme do toho s ambicí mít tady výrobní závod. Jde zejména o polovodičový design a jistou odolnost.“

V rámci delegace se bude debatovat o dalších možných investicích v Česku. Tchaj-wan je pro nás v tomto ohledu důležitější než Čína, od roku 2007 u nás investoval přes 27 miliard korun. Foxconn zde například provozuje dvě továrny na počítače a servery.

Velkým tématem bude uplatnění českých firem na Tchaj-wanu. Česko v roce 2021 do této země exportovalo 6,1 miliardy korun. Zájem ze strany našich firem je velký, jde o největší účast za posledních pět let. Aktivita našich podniků je v této zemi zatím slabá. „Na Tchaj-wanu nemá přímé zastoupení žádná česká firma. Škoda tam má spolupracovníka a kdysi tam působil Jablotron,“ shrnul vedoucí České ekonomické a kulturní kanceláře na Tchaj-wanu Patrick Rumlar.

Například technologické firmy to na Tchaj-wanu mají velice těžké. „V případě IT to bylo nošení dříví do lesa. Není tam co nosit, jsou hodně daleko,“ konstatoval výkonný ředitel cloudové společnosti Algotech František Zeman, který na Tchaj-wan vyrazil v rámci delegace předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) v roce 2020.

„České podniky už mají ambici a erudici na to ucházet se o tak konkurenční trh, jakým je Tchaj-wan,“ doplnil Pavel Diviš z Česko-tchajwanské obchodní komory, která výpravu podnikatelů zajišťuje se Svazem průmyslu.

V politických a diplomatických kruzích lze narazit na obavy, jak velký byznys a možnosti spolupráce cesta přinese, a to i vzhledem k tomu, že budí takovou pozornost. Z cesty s Vystrčilem příliš konkrétních výsledků není, mimo jiné kvůli dlouhým covidovým omezením. „Jedna návštěva nestačí. Ta minulá otevřela dveře,“ popsal Libřický. „Tchaj-wan také hodně zvažuje, co s kým v Evropě dělat, protože historicky příliš našemu kontinentu nedůvěřuje.“

Problémem může podle diplomatických kruhů být také to, že se dvoří dvě demokratické tržní ekonomiky, kterým nikdo nemůže politicky přikázat, kde a kolik mají investovat. „Nemůžeme ovlivnit získávání obchodních případů. Chceme využít tchajwanského zájmu o Česko, které tam je velmi populární a našim podnikatelům to pomáhá,“ uvedl Diviš.

Pražská firma SpaceKnow chce Tchaj-wanu nabídnout svůj software, který na základě satelitních snímků umožňuje sledovat celé autonomní území včetně výsostných vod, čínské vojenské základny, kumulaci vojenské techniky, ale také analyzovat ekonomickou situaci například na základě pohybu lodí a kamionů. „SpaceKnow již na Tchaj-wanu navázala kontakt s některými vhodnými partnery a identifikovala, že pro tchajwanskou vládu je monitoring pomocí satelitů a bezpilotních prostředků aktuálně jednou ze strategických schopností,“ nastínila firma.

Brněnská společnost Groundcom vyrábí pozemní satelitní stanice, nasazovány jsou v USA či v Izraeli. Na Tchaj-wanu si podnik chce ověřit zájem na pořízení stovek těchto stanic.

Firma IBG zase chce rozvinout myšlenku recyklace lithiových baterií, v rámci níž by měla vzniknout recyklační linka. Na tom by mohla spolupracovat tchajwanská společnost SMS InfoComm. Množství recyklovaných baterií by se mělo pohybovat okolo 35 tisíc tun ročně.

Co jste nevěděli o Poslanecké sněmovně ČR?

Video se připravuje ... 7 věcí, které jste nevěděli o Poslanecké sněmovně • VIDEO Videohub

„Je to pro nás příležitost potkat se s potenciálními investory, případně s partnery pro budoucí spolupráci,“ navázal výkonný ředitel startupu Tropic Square Evžen Englberth. Tropic Square na Tchaj-wanu bude vyrábět své bezpečnostní čipy a bude jednat o tom, zda vzít investici od tamních investorů.

Ve hře je například státem provozovaný fond Taiwania Capital, který vyčlenil 4,6 miliardy korun na startupové investice ve střední a východní Evropě, přičemž 80 procent z toho má jít do Česka, Litvy a na Slovensko. Nedávno proběhla první investice, a to do dodavatele Rohlíku. Ovšem není jasné, zda Taiwania skutečně zvládne na našem trhu prostředky rozdělit. Investuje totiž zejména vyšší sumy, na což v Česku nemusí být tolik vyspělých startupů.

Češi by také chtěli proniknout na tchajwanské železnice. Společnost Drážní revize chce tamním partnerům nabídnout senzorický systém umožňující prediktivní diagnostiku tratí a vozidel.

Delegace také navštíví veletrh Smart City Summit & Expo, kde otevře český stánek. Veletrh je jednou z největších akcí svého druhu v Asii. Pekarová Adamová také otevře český hub zaštítěný Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Má sloužit jako podpora a vstupní brána, nabídne třeba pomoc s PR a kontakty. Uskuteční se rovněž hackathon Dumplings Hack pro propojení českých a tchajwanských startupů.