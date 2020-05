Pobaltí chce evropský výklad dějin, který bude čelit ruskému | E15.cz

Představitelé pobaltských států ve čtvrtek vzdali úctu všem padlým v boji proti nacismu. Zároveň však dali najevo, že za agresivní považují i režim, který panoval v tehdejším Sovětském svazu.

„Zkreslování historických událostí, které vedly k rozpoutání druhé světové války a k poválečnému rozdělení Evropy, představuje politováníhodný pokus falšovat historii a zpochybnit základy moderního globálního řádu založeného na dodržování pravidel,“ píše se ve společném prohlášení hlav států.

As the world commemorates #VEDay75 of #WWII we must remember that the occupation of the #Baltics lasted for decades after #WWII. #Independence was restored and the Soviet army left our countries only in the 1990s. Joint Statement by 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 Presidents - https://t.co/nfjrB0XcfM pic.twitter.com/A6C3pEAFQt