Podpora skotské nezávislosti prudce roste | E15.cz

Skotové chtějí nezávislost

Zatímco se Velké Británii stále nedaří vyjednat s Evropskou unií dohodu o budoucích vztazích, britský premiér Boris Johnson bude brzy muset řešit další velký problém – rozpad Spojeného království. Ve Skotsku v posledních týdnech výrazně roste touha občanů po nezávislosti. Podle agentury Bloomberg by pro samostatnost nyní hlasovalo 58 procent Skotů, zatímco ještě před měsícem to bylo 53 procent. Nacionalistická Skotská národní strana by měla na základě průzkumů s přehledem vyhrát nadcházející volby do skotského parlamentu v květnu 2021.

Thajsko zakročilo proti demonstracím

Thajská vláda vyhlásila dnes ráno nouzový stav a zakázala shromažďování více než pěti osob. Důvodem však není koronavirová pandemie, nýbrž prodemokratické protesty, kterých se včera v Bangkoku opět zúčastnilo více než 10 tisíc lidí a skončily násilným střetnutím s policií. Úřady prý také zatkly nejdůležitější vůdce demonstrací. Mladí Thajci už měsíce protestují proti premiérovi Prajutchovi Čan-Očovi a králi Mahá Vatčirálongkónovi. Požadují změnu ústavy a demokratické reformy.

Investoři ztrácí naději

Ceny akciových titulů ve Spojených státech šly ve středu dolů. Investoři zjevně ztratili naději, že se podaří schválit záchranný balík na podporu americké ekonomiky ještě před listopadovými prezidentskými volbami. Nedařilo se velkým bankám, ani technologickým gigantům. Index S&P 500 poklesl o 0,66 procenta. Dow Jones odevzdal 0,58 procenta a Nasdaq Composite 0,8 procenta. Ve ztrátě zakončily včerejší obchodování také skoro všechny trhy v západní Evropě. Jedinou výjimkou byl německý DAX. Ten mírně povyrostl o 0,07 procenta.

Nebojte se zadlužení, říká MMF

Mezinárodní měnový fond (MMF) apeluje na světové vlády, aby zvýšily své úsilí v boji s šířením koronaviru a úpadkem ekonomiky. Státy by podle instituce měly za každou cenu zabránit zvyšování chudoby a nezaměstnanosti i za cenu rychle narůstajícího zadlužování. Podobná rétorika je poměrně překvapivá, neboť MMF je obvykle zastáncem rozpočtové odpovědnosti. Organizace rovněž předpověděla, že světový veřejný dluh letos dosáhne téměř na 100 procent globálního HDP. Rozpočtové deficity vlád se zvýší na 12,7 procenta HDP z loňských 3,9 procenta.

