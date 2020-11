Polsko hrozí vetem unijního rozpočtu | E15.cz

Podle rozhlasové stanice RMF FM dopis dostali předsedkyně Evropské komie Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel a německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země v tomto pololetí sedmadvacítce předsedá. Agentura Reuters připomíná, že podobný dopis poslal do Bruselu už dříve maďarský premiér Viktor Orbán.

Kvůli možnému polskému vetu dnes také Morawiecki mluvil s Merkelovou prostřednictvím videokonference, uvedla jeho kancelář.

Na závislosti čerpání unijních peněz na dodržování principů právního státu se minulý týden po několikaměsíčním vyjednávání shodli zástupci členských zemí a Evropského parlamentu. Kromě Polska, které je největším příjemcem peněz z Evropské unie, s tímto principem nesouhlasí ani Maďarsko. Unijní instituce již několik let vedou s oběma zeměmi řízení pro porušování evropských hodnot. Vytýkají jim, že podkopávají nezávislost soudnictví a médií a omezují nevládní organizace.

Morawiecki na svém facebookovém profilu napsal, že Polsko nemůže přijmout vyjednané podmínky pro čerpání evropských peněz, protože se podle něho zakládají na „svévolných a politicky motivovaných kritériích“. Přistoupit na ně by znamenalo souhlasit s dvojitými standardy při zacházení s členskými zeměmi, tvrdí také šéf polské vlády.

Návrhy na pozastavení výplaty peněz by měla předkládat Evropská komise. Země by její podněty musely stvrdit kvalifikovanou většinou hlasů. Tento dohodnutý kompromis je mírnější než původní požadavek komise podporovaný zvláště státy severní a západní Evropy, podle něhož by Brusel mohl přímo odstavit nějakou zemi od peněz, což by státy mohly zmíněnou většinou hlasů naopak zvrátit.