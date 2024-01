Potíže námořních dopravců v důsledku útoků na plavidla v Rudém moři zřejmě potrvají několik měsíců. V diskusi na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu to ve středu řekl šéf dánské společnosti Maersk Vincent Clerc. Šéf DHL Tobias Meyer varoval, že situace by mohla vést k nedostatku nákladních kontejnerů v Asii, zatímco provozovatelé italských přístavů se obávají, že vleklá krize by mohla vést k trvalému odklonu lodní dopravy ze Středozemního moře.