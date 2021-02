Pandemie zabrzdila toky peněz od krajanů do chudých zemí | E15.cz

Koronakrize páchá škody nejen na ekonomikách, kde také ničí pracovní místa, ale omezuje i pohyb osob po světě. To má závažné důsledky pro toky remitencí, tedy plateb, které migranti posílají rodinám do domovských zemí. Chudé státy jsou přitom na těchto platbách často silně závislé. V evropském regionu jsou příspěvky ze zahraničí klíčové pro Ukrajinu. Transfer remitencí do země loni navzdory krizi mírně vzrostl.