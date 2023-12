„Pilsner Urquell v reakci na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start sportovců z Ruska a Běloruska na Olympijských hrách v Paříži, nebude za současných podmínek podporovat nadcházející hry a stahuje se z veškeré komunikace směřující k OH. I nadále bude finančně podporovat české sportovce a prostředky určené na podporu olympiády půjdou českým sportovcům a na rozvoj sportovišť,“ uvedl pro e15 tiskový mluvčí pivovarů Jiří Janoušek.

Pilsner Urquell se po dohodě s ČOV rozhodl stáhnout veškerou komunikaci, která se vztahuje k letní olympiádě v Paříži. Stejně tak nechystá vlastní kampaň u příležitosti her, jako tomu bylo v minulosti.

„Pilsner Urquell přes dvacet let podporuje české olympioniky. Vždy jsme tak činili ve jménu společně sdílených hodnot jako je férovost, humanismus a lidská sounáležitost a doufali jsme, že se tyto hodnoty promítnou i do nadcházející olympiády. Bohužel rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, i přes snahy a nesouhlas Českého olympijského výboru, není v souladu s těmito principy,“ říká Zuzana Dudová, marketingová manažerka Pilsner Urquell.

„Chceme slavit úspěchy našich sportovců, ale na akcích, které souzní s našimi hodnotami,” dodává Zuzana Dudová.

Spolupráci s ČOV ukončila i Vítkova CPI

V minulém týdnu oznámila ukončení spolupráce s Českým olympijským výborem společnost CPI Property Group, která také patřila mezi jeho oficiální partnery. Odchodem z olympijského hnutí firma rovněž reagovala na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o startu Rusů a Bělorusů v Paříži.

„Od začátku ozbrojeného konfliktu jsme jednoznačně a zcela jasně odmítali jakoukoliv možnost účasti sportovců Ruska a Běloruska na OH v Paříži, a to i za cenu bojkotu her. Pátečním rozhodnutím MOV se naplnily naše nejčernější obavy. Hry v Paříži poslouží jako platforma pro ruskou propagandu,“ uvedl její výkonný ředitel Zdeněk Havelka.

K rozhodnutí MOV se pro e15 vyjádřil i ČEZ. „ČEZ podporuje české sportovce, a tedy nechce nikoho z nich vyzývat k neúčasti na olympiádě. Nelze zaměňovat sankce proti Rusku s podporou českých sportovců. Je samozřejmě ke zvážení, zda by ze struktur MOV neměli na protest vůči jednání Ruska odstoupit čeští funkcionáři,“ uvedl Ladislav Kříž, hlavní mluvčí ČEZ.

Sponzoři Českého olympijského výboru už v minulosti uvedli, že si nedovedovedou představit účast ruských a běloruských sportovců na OH a s úmyslem Mezinárodního olympijského výboru povolit účast ruských a běloruských sportovců nesouhlasí. Mezi ně patří například ČEZ, Apline Pro, Sazka nebo T-Mobile. Ukončit spolupráci ale zatím většina z nich neplánuje.