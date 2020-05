Demonstranti se vrátili do ulic Hongkongu. Policie je rozehnala | E15.cz

Stovky demonstrantů se v neděli shromáždily v centru města, aby vyjádřily nesouhlas s plánem pevninské Číny prosadit zákon o národní bezpečnosti na území Hongkongu. Ten byl představen na zasedání čínského parlamentu a má zabránit „podvratné činnosti a separatistickým aktivitám“. Prodemokratičtí aktivisté se obávají, že norma by mohla omezit v Hongkongu svobodu.

Účastníci protestu provolávali hesla prodemokratického hnutí. Menší skupina se sešla před budovou čínského zastupitelského úřadu a skandovala „zákon o národní bezpečnosti ničí dva systémy“. Naráželi tak na princip jedna země, dva systémy, který měl zaručovat městu autonomii poté, co ho v roce 1997 Peking převzal do správy od Británie.

Policie demonstrantům vzkázala, že demonstrace je nepovolená a vyzvala je, aby se rozešli. Podle agentury AFP byl minimálně jeden účastník protestu zadržen.

Nový zákon by měl podle návrhu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Dále uvádí, že by měla být zachována „svrchovaná soudní pravomoc“ centrální čínské vlády a „vysoká autonomie“ Hongkongu. Kdykoliv to bude potřeba, bezpečnostní orgány centrální vlády budou moci ustanovit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost.

Záměr Číny kritizují i USA a Británie, podle nichž by zákon omezil autonomii provincie a popřel by princip jedna země, dva systémy, který městu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody.