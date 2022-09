PROFIL: Liz Trussová chce být druhou Thatcherovou | E15.cz

Trussová je aktuálně považována za jednoznačného favorita na vítězství. V průzkumech jí vyjádřilo přízeň přes šedesát procent konzervativních poslanců. Věří jí také sázkové kanceláře. Přestože v prvních kolech hlasování dominoval Sunak, šéfka britské diplomacie ho podle zahraničních médií převálcovala v televizních debatách. Nahrává jí především skutečnost, že na rozdíl od svého rivala slíbila Britům snížení daní. Chce rovněž zachovat tvrdé sankce vůči Rusku, kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

Rodačka z Anglie, co vyrostla ve Skotsku

Narodila se před 47 lety v anglickém Oxfordu do rodiny profesora matematiky a zdravotní sestry. Vyrůstala však převážně ve Skotsku. Má bakalářský titul z filozofie, politologie a ekonomie z Oxfordské univerzity. Od roku 1996 je členkou Konzervativní strany. V mládí pracovala jako účetní pro těžařskou společnost Shell či obchodní ředitelka v telekomunikační firmě Cable & Wireless.

Do vysoké politiky pronikla v roce 2010, kdy byla zvolena poslankyní. Vystřídala několik funkcí ve vládách Davida Camerona, Theresy Mayové a Borise Johnsona. Dosavadním vrcholem její politické kariéry bylo jmenování do křesla ministryně zahraničí v září 2021, kde působí dodnes.

Po Johnsonově rezignaci vyjádřila zájem nahradit jej na pozici ministerského předsedy. Přestože zpočátku nepatřila k favoritům, v pátém kole hlasování získala na svoji stranu 113 poslanců a postoupila mezi poslední dva kandidáty.

Úřadující šéfka britské diplomacie se stejně jako kdysi Margaret Thatcherová hlásí k ekonomickému liberalismu. Pokud by se stala premiérkou, lze očekávat, že by výrazně seškrtala daně včetně nedávno zvýšených povinných odvodů na zdravotní pojištění. Chtěla by též zabránit plánovanému zvýšení korporátní daně. Oproti Johnsonovi není tak aktivní v zelené politice.

Zajímavé je, že v době brexitového referenda byla proti vystoupení Velké Británie z Evropské unie. „Nechci, aby moje dcery vyrůstaly ve světě, kdy budou potřebovat vízum či pracovní povolení do Evropy,“ uvedla Trussová v roce 2016. Už po roce ale změnila názor s tím, že v brexitu začala spatřovat „nejen masivní hospodářské problémy, ale i příležitosti“.

Když se jí britští novináři ptali, jaké by mělo být budoucí Spojené království, odpověděla: „Svobodné. To znamená, že si můžete dělat, co chcete, máte kontrolu nad svým životem a nikdo vám neříká, co máte dělat.“

V minulosti vzbudila negativní pozornost médií její mimomanželská aféra s konzervativním poslancem Markem Fieldem, jemuž se kvůli ní zhroutilo manželství.