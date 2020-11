Putin by se mohl dočkat doživotní imunity, zákon prošel prvním čtením | E15.cz

V ruské Státní dumě prošel prvním čtením návrh zákona, který by prezidentům garantoval imunitu i po skončení jejich úřadování. Obyvatelé země tento návrh podpořili v letním referendu o ústavních změnách. Načasování jeho vtělení do legislativy ale vyvolalo spekulace o dalších plánech dlouholeté hlavy státu Vladimira Putina, jenž funkci vykonává s výjimkou let 2008 až 2012 dvě desítky let.