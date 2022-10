Putin viní ze zkázy Kerčského mostu tajnou službu Kyjeva | E15.cz

✅ Putin nařkl z útoku na Kerčský most ukrajinskou tajnou službu

Za sobotní explozí na Kerčském mostě, který spojuje Rusko s okupovaným ukrajinským Krymským poloostrovem, je podle ruského prezidenta Vladimira Putina zodpovědná ukrajinská tajná služba. Prezident, jehož citovala agentura RIA Novosti, výbuch označil za teroristický čin. Kyjev se k zodpovědnosti za útok nepřihlásil; poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak Putinovo obvinění odmítl jako cynické a naznačil, že jediným skutečným teroristickým státem je Rusko.

„Není pochyb. Je to teroristický čin, jehož cílem bylo zničit kriticky významnou civilní infrastrukturu v Ruské federaci,“ řekl Putin. Prezident most slavnostně otevřel v roce 2018, tedy čtyři roky po anexi Krymu. Sobotní zkázu způsobil podle ruského protiteroristického výboru výbuch bomby nastražené v autě. Následně se část vozovky zřítila a začaly hořet cisterny na železniční části mostu. Podle Moskvy přišli o život tři lidé.

✅ V Dolním Sasku se rýsuje vláda SPD a Zelených

Nedělní volby v severoněmeckém Dolním Sasku jasně vyhrála sociální demokracie (SPD) tamního premiéra Stephana Weila, která po sečtení takřka všech okrsků získala 33,3 procenta hlasů. Volební úspěch slaví také Zelení, se kterými chce Weil sestavit vládu, a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). K poraženým naopak patří konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU), jež míří do opozice, a liberální svobodní demokraté (FDP), kteří se do zemského sněmu podle všeho nedostanou.

Zelení o vstup do vlády stojí, dostali podle téměř konečných výsledků 14,6 procenta hlasů. To je nejvyšší zisk, jaký si strana v této spolkové zemi doposud připsala. Rekord zaznamenala i AfD s 10,9 procenta hlasů.

✅ Peking chválí Muska za návrh tchajwanské administrativní zóny

Peking pochválil amerického miliardáře Elona Muska za to, že navrhl, aby se Tchaj-wan stal zvláštní administrativní zónou Číny. Šéf Tesly to řekl v rozhovoru pro Financial Times, podle něho by obě čínské vlády mohly dosáhnout „přiměřeně přijatelného“ uspořádání. „Tchaj-wan prodává mnoho produktů, ale naše svoboda a demokracie nejsou na prodej,“ vzkázal však podle BBC tchajwanský zástupce v USA Hsiao Bi-khim.

Tchaj-wan si fakticky vládne sám, ale Peking si ho nárokuje jako součást svého území. „Myslím si, že je pravděpodobně možné, aby měli mírnější ujednání než Hong Kong,“ komentoval Musk obsáhle svůj návrh. Jeho výrok přichází v době, kdy výrobce elektromobilů dosáhl měsíčního rekordu v prodeji v Číně a v údobí zvýšeného napětí mezí Pekingem a Tchaj-wanem.

Musk jen krátce předtím navrhoval i „mírový plán“ pro Ukrajinu, který šel proti zájmům Kyjeva. Za to si zase vysloužil pochvalu v Kremlu.

✅ Německo se bojí o svoji infrastrukturu

Německá policie nevylučuje, že sobotní sabotáž na železnici v zemi měla politické pozadí. Zatím však nezjistila žádné známky toho, že by za ní byl terorismus či cizí stát. Přerušení kabelů podle ní každopádně bylo vysoce profesionální a ilustruje, jak je německá infrastruktura zranitelná vůči podobnému záškodnictví.

„Byl to cílený a profesionální útok na železnice,“ řekl podle Bloombergu předseda hlavní policejní odborové organizace Andreas Rosskopf. Vlaková doprava na severu Německa stála v sobotu několik hodin, k činu se zatím nikdo nepřihlásil. Berlín je znepokojen po explozích na plynovodech Nord Stream v Baltickém moři, které do země přiváděly, respektive měly vést zemní plyn z Ruska.

✅ KLDR tvrdí, že cvičila jaderný úder

Odpaly střel, které Severní Korea provedla v posledních dvou týdnech, byly součástí cvičení severokorejské jednotky pro jaderné operace. Na cvičení na přelomu září a října osobně dohlížel vůdce země Kim Čong-un. „Jednotky Korejské lidové armády odpovědné za použití taktických jaderných zbraní pořádaly od 25. září do 9. října vojenské cvičení, aby otestovaly a vyhodnotily jadernou odstrašující schopnost země,“ sdělila oficiální tisková agentura země KCNA.

Uvedla, že KLDR při cvičení použila mimo jiné balistické střely s maketami jaderných hlavic. Severokorejské cvičení bylo reakcí na společné americko-jihokorejské vojenské manévry, které dále zvyšují napětí v regionu a představují vojenskou hrozbu pro Severní Koreu, dodala KCNA.

