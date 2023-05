Na zadluženou Srí Lanku se vracejí turisté, Čedok spustí přímý let | e15.cz

Před rokem v květnu sdělil tehdy zcela nový guvernér centrální banky Nandalal Weerasinghe, že země nebude schopná splácet své závazky, dokud nerestrukturalizuje dluh. V tu dobu už míra inflace dosahovala třiceti procent, v průběhu roku se pak vyšplhala až na více než sedmdesát. Nyní se velmi pomalu vrací zpět ke třiceti procentům. Srílanská centrální banka přitom odhaduje, že se do konce roku vrátí až na jednocifernou úroveň.

Zemi po ohlášení bankrotu zasáhly masivní protesty v ulicích volající po odvolání tehdejší vládnoucí rodiny Radžapaksů a politická krize. V červenci se ostrovní stát konečně dočkal nových voleb a prezidentem se stal tehdejší premiér Wickremesinghe. „Politická i ekonomická situace se po roce stabilizovala. Nový prezident Ranil Wickremesinghe i nová vláda odvedli dobrou práci,“ popisuje honorární konzul pro Srí Lanku Marek Němec.

Demonstrace v ulicích hlavního města Kolomba po volbě prezidenta utichly, pomalu dochází i k běžnému zásobování včetně pohonných hmot. „Dopředu hlášené hodinové výpadky elektrického proudu jsou pouze v ubytovacích kapacitách nižší kategorie,“ upřesňuje Němec.

Na Srí Lanku se začali vracet i turisté, v dubnu jich přijelo o sedmdesát procent víc než v roce předešlém. Počet turistů se tak podle dat turistické rozvojové agentury pomalu vrací na předpandemická čísla, aktuálně je poloviční. Země mimo jiné těží i z toho, že stále přijímá ruské turisty, od ledna do dubna jich do země přijelo nejvíc ze všech národů.

Čeští turisté patří na Srí Lance do top dvacítky nejpočetnějších návštěvníků. V dubnu jich dorazilo přes osm set. V těchto měsících už nicméně končí hlavní sezona a opětovný příliv turistů se očekává na konci roku.

Čedok také ke konci roku připravuje charterové lety z Prahy přímo do Kolomba. „Srí Lanka je další zemí v jihovýchodní Asii, která je po Thajsku u Čechů stále více populární. Právě poptávka po této destinaci a znovuotevření země pro turismus nás vedou k otevření charterových letů moderním Boeingem 787 Dreamliner přímo z Prahy až do hlavního města Kolomba,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Potvrzuje také, že je na místě bezpečno a hotely i další služby v letoviscích fungují. „U nás na jihu turisté jezdí zase jako před krizí, o ostrov je teď velký zájem, v době kdy se rozpoutala válka v Evropě, snad ještě více než před covidem,“ říká Martin Skery, který na Srí Lance dlouhodobě žije a provozuje cestovní agenturu EndlessSummer.cz. Potvrzuje i zájem českých turistů, který se znovu obnovil hlavně poté, co napjatá situace kolem volby nového prezidenta polevila.

Ačkoliv je ale situace příznivá pro turisty, místní jsou na tom jinak. „Řekl bych, že jedinou překážkou, jestli se to tak dá říct, je fakt, že služby a zboží obecně podražily. To určitě znamená problém především pro místní, turistům to ale tolik nevadí v rámci přepočtu na dolary či eura,“ popisuje Skery.

Těžkou pozici Srílančanů popisuje i Marcela Adamusová provozující rezort Tropical Garden. „Nízkopříjmové skupiny to určitě nemají lehké. Elektřina, potraviny i paliva, to vše extrémně zdražilo. Již dávno už ale nedochází k výpadkům proudu či dlouhým frontám,“ doplňuje Adamusová. I v jejím rezortu zaznamenává opět velký zájem, na celou zimní sezonu již má plno.

V březnu se Srí Lanka konečně dočkala i nutné „první pomoci“ od Mezinárodního měnového fondu (MMF). Ten jí poskytl záchranný úvěr ve výši tří miliard dolarů, zhruba 66 miliard korun, a země z toho bezprostředně obdržela desetinu. Půjčka tak zemi otevírá cestu k restrukturalizaci dluhu, který činí téměř 58 miliard dolarů.

Desítky států s nízkými příjmy letos vydají nejvíce peněz na splátky svých zahraničních dluhů za posledních 25 let a nemusely by kvůli tomu mít prostředky na další klíčové výdaje, vyplynulo ze studie neziskové organizace Debt Justice. Právě Srí Lanka na tom letos bude nejhůře, protože musí uhradit splátky v hodnotě tří čtvrtin státních příjmů a neočekává se, že na to bude mít. Její domácí dluh přitom meziročně ještě vzrostl.