Projekt soukromých letů do vesmíru z Ruska končí | E15.cz

Ruský projekt Kosmokurs, který měl zájemce dopravovat do vesmíru z prvního soukromého kosmodromu v zemi, vybouchl hned na startu. Šéf společnosti Pavel Puškin agentuře RIA Novosti sdělil, že aktivita zcela končí kvůli nepřekonatelným obtížím. Podle všeho jimi míní především problémy se získáním potřebných povolení.

Puškin uvedl, že se společnosti nedařilo zkoordinovat s místními úřady výstavbu kosmodromu nedaleko Nižného Novgorodu. Stejně tak Kosmokurs neuspěl ve snaze získat potřebnou regulační dokumentaci od ministerstva obrany pro konstrukci suborbitální rakety pro opakované použití.

Zhruba padesátičlenný tým, který se na jejím vývoji a plánování vesmírné turistiky podílel, však možná najde uplatnění ve službách státu. „Vedeme konzultace s jednou z vědeckých institucí patřících pod Roskosmos o začlenění jedinečného týmu do jejího kolektivu,“ uvedla státní vesmírná agentura ve svém prohlášení.

Puškin založil Kosmokurs v roce 2014. Byl inspirován společnostmi SpaceX Elona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose. Roskosmos v roce 2017 schválil ambiciózní plány společnosti posílat do vesmíru turisty od roku 2025.

Podle původního záměru chtěl Puškin už za dva roky z nového vesmírného střediska uskutečnit první lety prototypu rakety, do které by se vešlo šest platících zákazníků.

Za zhruba 200 až 250 tisíc dolarů by získali čtvrthodinový let do výše dvou set kilometrů s pěti minutami ve stavu beztíže. Puškin plánoval, že Kosmokurs ročně vykoná až 115 letů a dopřeje tak zážitek sedmi stovkám klientů, hlavně těm z ciziny.

Média dříve uváděla, že celý program od spuštění projektu až po první turistický let spolyká 150 až 200 milionů dolarů. Společnost přitom počítala s návratností investice po pěti letech od zahájení výprav.