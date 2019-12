Rusové tvrdí, že Nord Stream 2 dokončí po vlastní ose | E15.cz

V reakci na sankce se z projektu stáhla švýcarsko-nizozemská společnost Allseas, provozující lodě, které se zabývají pokládkou potrubí. Její plavidla Pioneering Spirit a Solitaire měla na dno umístit 96 procent trubek rychlostí pět kilometrů za den.

„Máme možnost dokončit práci na naše náklady. To bude vyžadovat nějakou organizační práci navíc a já myslím, že to bude hotovo do několika málo měsíců,“ citovala Novaka agentura TASS. Gazprom koupil podle Reuters v roce 2016 loď Akademik Čerskij pro případ, že by evropské společnosti práci na plynovodu nevykonaly.

Plavidlo je ale nyní podle dostupných informací v přístavu Nachodka na Dálném východě a potrvá mu zhruba měsíc a půl, než se dostane k ostrovu Bornholm. Není navíc schopné pracovat tak rychle, jako lodě společnosti Allseas. Rusko má k dispozici údajně ještě přinejmenším další tři plavidla, které může na práci použít, jejich nasazení v dánských vodách by ale nejspíš vyžadovalo zvláštní povolení.

Proti americkým postihům se v pátek opět ohradilo Německo. "Americký prezident se pokouší ekonomicky si podmanit Evropu," řekl listu Passauer Neue Presse šéf sociální demokracie (SPD) Norbert Walter-Borjans. Moskva už dříve uvedla, že připraví odvetné sankce.

Americký prezident Donald Trump podepsal před Vánocemi zákon o sankcích, namířených na firmy, spojené s výstavbou plynovodu. Tvrdí, že tak chrání evropské zájmy před přílišnou energetickou závislostí na Rusku. Kritici oponují, že se Washington touto cestou snaží Evropě prodat svůj dražší zkapalnělý plyn.

Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět plyn z Ruska do Německa, Česká republika k němu bude připojena plynovodem Eugal. Moskva chce mimo jiné touto cestou obejít Ukrajinu, se kterou má napjaté vztahy.