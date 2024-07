Francie se v den zahájení letních olympijských her , které se letos konají v Paříži, potýká s bezpečnostními hrozbami. Kvůli nahlášené bombě musel být během pátečního poledne dočasně přerušen provoz na mezinárodním letišti Basilej-Mylhúzy-Freiburg. Infrastruktura francouzského železničního dopravce SNCF se navíc stala terčem plánované sabotáže. Incidenty způsobily komplikace v dopravě, dnešní zahajovací olympijský ceremoniál na řece Seině by však narušit neměly. Francouzské úřady intenzivně pátrají po pachatelích, podle Izraele je za útoky zodpovědný Írán.

Společnost SNCF informovala, že vysokorychlostní železnice ve Francii v noci na pátek čelila koordinované žhářské sabotáži s cílem zásadně narušit dopravu v zemi a hlavně v Paříži. Tato událost se dotkne nejméně 800 tisíc cestujících, včetně těch, kteří měli cestovat do zahraničí. Zrušeny jsou například vlakové spoje do Londýna, Bruselu nebo do Německa. Kolem 14.00 se už část vlaků rozjela. Dopravce však upozornil, že potíže přetrvají nejméně do konce tohoto víkendu.

Zprávu potvrdil na sociální síti X také francouzský premiér Gabriel Attal. Podle něj útoky mířily na tři hlavní tratě do Paříže a jejich cílem bylo „zablokovat vysokorychlostní železniční síť“. Attal ujistil občany, že francouzské zpravodajské služby pracují na tom, aby vypátraly a potrestaly pachatele. Poděkoval hasičům, kteří zasahovali na dotčených místech, i zaměstnancům SNCF pracujícím na obnově železniční sítě. Dopravní společnost podle médií podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Pachatelům za poškození majetku významného pro chod státu, poničení systémů automatizovaného zpracování dat a spiknutí za účelem spáchání těchto trestných činů hrozí až dvacet let za mřížemi a pokuta 150 tisíc eur (3,8 milionu korun), oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Útočníci poškodili infrastrukturu ve čtyřech pečlivě vybraných uzlech klíčových pro hlavní tratě. V tunelech nejprve přeřezali a pak zapálili kabelové svazky, které ovládají mimo jiné vlakovou signalizaci, uvedlo vedení SNCF. Jeden útok, který by byl pátý, se podařilo zastavit, ještě než začal. Údržbáři na trati si v noci všimli dodávky a lidí, kteří byli v místech, kam je vstup zakázaný. Jejich auto policie zabavila, posádka ale utekla.

Starostka Paříže Anne Hidalgová uvedla, že útok na železnici neovlivní páteční zahajovací olympijský ceremoniál na Seině. „Byla to sabotáž, je to nepřijatelné,“ řekla Hidalgová. Útoky na francouzskou železniční infrastrukturu již odsoudila německá vláda s tím, že počká na výsledek francouzského vyšetřování těchto incidentů. Dodala rovněž, že německý kancléř Olaf Scholz neplánuje zrušit svou účast na zahájení turnaje. Na ceremoniálu by neměl chybět ani český premiér Petr Fiala (ODS).

Izrael viní z útoku Írán

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac odpovědnost za sabotáž připsal Íránu. „Sabotáž byla naplánovaná a uskutečněná pod vlivem íránské osy zla a radikálního islámu,“ myslí si Kac. Zopakoval také své čtvrteční varování adresované francouzskému ministru zahraničí Stéphanu Séjournému, že izraelští sportovci a turisté by se mohli během her v Paříži stát terčem teroristických útoků.

Írán je dlouhá léta úhlavním nepřítelem Izraele. Vztahy mezi zeměmi se ještě zhoršily po vypuknutí válečného konfliktu v Pásmu Gazy. Írán je blízkým spojencem palestinské teroristické organizace Hamás a podporuje několik ozbrojených hnutí, která vedou otevřený boj proti Izraeli.

Vedle železniční dopravy ve Francii pocítila problémy i ta letecká. Mezinárodní letiště Basilej-Mylhúzy-Freiburg, které leží nedaleko švýcarských a německých hranic, v pátek kolem poledne asi na hodinu přerušilo provoz a evakuovalo všechny cestující. Podle stanice BFM TV byla důvodem vyklizení terminálu nahlášená bomba. Letiště následně prohledala policie a provoz byl obnoven.

Letiště mezi Mylhúzami a Basilejí patří k nejvýznamnějším regionálním vzdušným přístavům ve Francii, ročně jím projde přes osm milionů lidí. Pro Švýcarsko je třetím největším letištěm po Curychu a Ženevě. Kvůli ohlášeným bombám muselo být opakovaně vyklizeno již koncem loňského roku.

Důsledná opatření rozčilují Pařížany

Na nebezpečí, že se Francie může v době konání olympijských her stát cílem teroristických útoků, dlouhodobě upozorňují bezpečnostní experti. „Tohle nejsou prázdná slova. Pro ministerstvo vnitra jde o největší logistickou a bezpečnostní výzvu, jakou jsme kdy museli zorganizovat,“ prohlásil počátkem letošního března podle deníku Le Monde francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Vedle islamistů by největší sportovní událost letošního roku mohli ohrožovat i sabotéři z Ruska, pro které to může být způsob jak odradit západní země od podpory válkou zasažené Ukrajiny.

Francouzské úřady se nicméně na zabezpečení olympiády poctivě připravovaly mnoho měsíců a ujišťují veřejnost, že mají situaci pevně pod kontrolou. Konkrétně v Paříži jsou bezpečnostní opatření opravdu důsledná. Mnozí místní obyvatelé si dokonce podle serveru Politico v posledních dnech stěžují, že se kvůli nim po metropoli téměř nedá pohybovat.

Francouzská policie již zadržela několik lidí, které v souvislosti s olympiádou podezírá z plánování teroristických útoků. Pro podezření z terorismu se zatýkalo i v Belgii. Prezident Emmanuel Macron si též vyžádal snížení maximálního počtu diváků na zahajovacím ceremoniálu z původních 600 tisíc na asi 225 tisíc.