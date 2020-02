Sanders je po Nevadě favoritem, Bloomberg dotahuje Bidena | E15.cz

Po více než polovině sečtených okrsků měl Sanders velký náskok nad svými soupeři, disponoval podporou 47 procent delegátů. Druhý Biden se pohyboval kolem dvaceti procent. K umírněným rovněž řazený Pete Buttigieg měl patnáct procent a na senátorku Elizabeth Warrenovou, která se stejně jako Sanders řadí k progresivnímu křídlu, připadala desetina delegátů.

„Dali jsme dohromady multigenerační a multirasovou koalici, která nezvítězí jen v Nevadě, ale jde si pro vítězství v celé zemi,“ řekl svým příznivcům Sanders, kterému se daří oslovovat Hispánce a mladou generaci. Po předchozích úspěších v Iowě a New Hampshire vstupuje do boje o Jižní Karolínu skutečně silný a především má výhodu před takzvaným volebním superúterým 3. března. V tento jediný den se primárky uskuteční ve čtrnácti státech, mimo jiné v Kalifornii, která disponuje největším počtem delegátů.

Někdejší starosta města South Bend v Indianě Buttigieg, který překvapil svým ziskem v prvních dvou kolech primárek, však varoval před předčasným pasováním Sanderse do role demokratického kandidáta. Podle něj „demokratický socialista“ nemá podporu širších vrstev a i pro některé demokraty je nepřijatelný. „Senátor Sanders věří v neměnnou ideologickou revoluci, kterou opouští většina demokratů, nemluvě o většině Američanů,“ poznamenal podle The New York Times.

Průběžné druhé místo je jistým povzbuzením pro už poměrně odepisovaného Bidena, který má podle průzkumů šanci uspět v sobotu v Jižní Karolíně. Tam bude velmi zajímavé sledovat výběr afroamerické komunity. V celonárodních průzkumech však šly Bidenovy preference za posledních čtrnáct dní prudce dolů a vévodí jim Sanders. Bidena navíc pomalu dotahuje Bloomberg, který vsadil na taktiku pozdního nástupu do boje.

Mezitím se pokouší získat pozornost výraznou kampaní, za kterou je ochotný utratit spoustu peněz. V uplynulém týdnu se objevily zprávy, že do prezidentské nominace od listopadu do konce ledna investoval více než čtyři sta milionů dolarů, většinu do televizní reklamy. To je podle některých médií historicky největší útrata za počáteční fázi kampaně. Jen v lednu miliardář, který si vše financuje sám, utratil 221 milionů. Pro srovnání, Sanders utratil v posledním loňském čtvrtletí padesát milionů a v lednu se mu podařilo na kampaň získat 25 milionů.

Bloombergův štáb se pyšní tím, že je díky těmto investicím schopný zvítězit nad nynějším prezidentem Donaldem Trumpem. „Se současnými více než 2400 členy štábu ve 43 státech je Mike jediným kandidátem, který má reputaci a zdroje na vybudování národní infrastruktury, nutné k porážce Trumpa,“ prohlásil podle AP manažer jeho kampaně Kevin Sheekey.

Obrovské výdaje newyorského exstarosty ale pobuřují jeho protikandidáty. „Demokraté podstoupí obrovské riziko, pokud pouze nahradíme jednoho arogantního miliardáře za jiného,“ řekla Warrenová v nedávné debatě kandidátů, které se Bloomberg poprvé zúčastnil. Magnát navíc neunikl vytahování škraloupů z minulosti, je obviňován z pronášení sexistických a rasistických komentářů.

Jisté každopádně je, že Sandersovy zisky delegátů vytvářejí obrovský tlak na představitele umírněného tábora, aby si přestali konkurovat a vzdali se své kandidatury ve prospěch nejnadějnějšího uchazeče. K tomu by mohla dojít právě po superúterý, kdy se otestují Bloombergovy síly.