Burzy vyděsil propad kryptoměn. První schůzka Blinkena s Lavrovem | E15.cz

První schůzka Ruska s USA

V islandském Reykjavíku se včera poprvé od nástupu nové americké administrativy osobně setkali ministři zahraničí USA a Ruska Antony Blinken a Sergej Lavrov. Blinken po schůzce varoval, že pokud se bude Moskva chovat vůči USA nebo jejich spojencům agresivně, Washington na to odpoví. Lavrov diskuzi se svým americkým protějškem příliš nekomentoval, označil ji však za konstruktivní. Politici měli hovořit také o sankcích za stavbu ruského plynovodu Nord Stream 2, ruské vojenské přítomnosti na Ukrajině nebo o vězněném ruském opozičním vůdci Alexeji Navalném. Podle zdrojů agentury Reuters setkání žádný zásadní průlom ovšem nepřineslo.

Létající taxi možná už v roce 2024

V Evropě by mohly už za tři roky začít fungovat létající taxíky. Uvedla to včera Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Podle regulátora by se mělo začít s přepravou nákladu a později přejít i k dopravě pasažérů. EASA rovněž zveřejnila výzkum, na jehož základě je využívání letecké taxislužby pozitivně nakloněno 83 procent občanů. Evropský trh s létajícími vozy by mohl k roku 2030 dosáhnout hodnoty 4,2 miliardy eur a vytvořit 90 tisíc pracovních míst. Společnosti, které se vývojem aerotaxi zabývají, jako je třeba německý start-up Volocopter, doufají, že budou moci představit svoji unikátní technologii veřejnosti na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024.

Na trzích vládl pesimismus, padaly akcie i kryptoměny

Americké akcie potřetí za sebou oslabily. Dolů je táhly především firmy z energetického sektoru. Investoři se také obávají rostoucí inflace a zneklidnil je i včerejší prudký propad nejsledovanějších kryptoměn. Index S&P 500 odepsal 0,29 procenta, Dow Jones klesl o 0,48 procenta a Nasdaq Composite ubral 0,03 procenta. Pesimistická nálada panovala rovněž na akciových trzích v západní Evropě. Britský benchmark FTSE 100 se snížil o 1,19 procenta. Německý DAX spadl o 1,77 procenta. Francouzský CAC 40 oslabil o 1,43 procenta a panevropský STOXX Europe 600 skončil ve ztrátě 1,51 procenta.

Výrobce rostlinného mléka Oatly jde na burzu

Na americké burze Nasdaq se dnes začne pod symbolem OTLY obchodovat s cennými papíry švédského výrobce alternativního mléka Oatly Group. Firma, mezi jejíž investory patří i celebrity, jako je moderátorka Oprah Winfreyová, bývalý šéf Starbucksu Howard Schultz nebo rapper Jay-Z, včera oznámila, že bude nabízet své akcie za sedmnáct dolarů, což je horní hranice původně zamýšlené částky. Měla by tak dosáhnout tržní hodnoty deset miliard dolarů, zhruba 209 miliard korun. Premiéra Oatly Group bude v USA ostře sledována, neboť současné podmínky na trhu IPO příliš nepřejí. Minulý týden byl například na poslední chvíli odložen primární úpis akcií finanční společnosti Enact Holdings.

20 years ago today, we opened our first Apple retail stores. Each time I visit one of our stores around the world, I feel the special energy of our teams, the creativity of our customers and how our products empower them to change the world. Here’s to the next 20 years! pic.twitter.com/d0xhGyI3Tt