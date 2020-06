Současný prezident Duda vyhrál v prvním kole voleb | E15.cz

Rafal Trzaskowski (48) - Primátor Varšavy (od listopadu 2018). - Do klání před polskými prezidentskými volbami vstoupil na poslední chvíli, kandidaturu za opoziční Občanskou platformu převzal po Malgorzatě Kidawové-Blońské. - Trzaskowski se netají podporou registrovaného partnerství párů stejného pohlaví, ačkoliv od podpory manželských svazků mezi homosexuály se distancoval. - Varšavský rodák (narozen 17. ledna 1972) vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Varšavské univerzitě, studia si doplňoval na Oxfordu a v Paříži. Od roku 1995 pracoval jako tlumočník a učitel angličtiny, o tři roky později začal vyučovat na varšavské Národní škole veřejné administrativy. Specializuje se na evropskou integraci a mezinárodní vztahy. - V roce 2009 jej zvolili do Evropského parlamentu a o šest let později za opoziční Občanskou platformu (PO) do Sejmu. Vyzkoušel si ale v letech 2013 až 2014 i pozici ministra pro digitalizaci nebo v letech 2014 až 2015 funkci náměstka na ministerstvu zahraničí. - Primátorem Varšavy se stal v roce 2018, když hned v prvním kole porazil kandidáta za vládní PiS Patryka Jakiho. Mezi obyvateli polské metropole se těší nemalé podpoře, a to i přesto, že jeho působení ve vedení hlavního města sklízí i kritiku.