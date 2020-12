Španělsko bude evidovat lidi, kteří se nenechají očkovat | E15.cz

Registr odmítačů

Španělská vláda si povede seznam lidí, kteří se odmítnou nechat očkovat proti koronaviru. V rozhovoru se stanicí La Sexta to řekl španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa. Zároveň však zdůraznil, že očkování v zemi není povinné a registr odmítačů vakcíny nebude přístupný veřejnosti ani zaměstnavatelům. Stát ho nicméně plánuje sdílet s evropskými partnery. „Jediná cesta, jak porazit virus, je naočkovat nás všechny, čím více, tím lépe,“ uvedl ministr. Ve Španělsku se dosud prokázala nákaza nemocí COVID-19 u 1,8 milionu osob, což je aktuálně čtvrtý nejvyšší výsledek v Evropě.

Anglie chce bojovat s obezitou

Supermarkety v Anglii budou mít od dubna roku 2022 zakázáno umisťovat nezdravé jídlo a nápoje u pokladen. Obchodníci rovněž nebudou moci toto zboží nabízet ve zvýhodněných akcích. Londýn chce tímto způsobem bojovat s obezitou. V Anglii, největším regionu Spojeného království, trpí nadváhou či obezitou 63 procent dospělých a třetina dětí na základních školách. Britský premiér Boris Johnson se zavázal snížit počet obézních obyvatel na začátku letošního roku, když onemocněl koronavirem. Johnson, jenž sám má nadváhu, je přesvědčen, že tato skutečnost přispěla k tomu, že u něj měla nemoc těžký průběh.

Akcie trhaly rekordy

Americké akciové indexy uzavřely obchodování na nových maximech. Investory povzbudila zpráva, že prezident USA Donald Trump podepsal záchranný balík na podporu americké ekonomiky. Dow Jones se zvýšil o 0,68 procenta. Širší S&P 500 si připsal 0,87 procenta a Nasdaq zpevnil o 0,74 procenta. Dařilo se též akciím v Evropě, kde zavládl optimismus po uzavření brexitové dohody, jejíž platnost od 1. ledna v pondělí podpořily všechny státy EU. Německý DAX vyrostl o 1,49 procenta a dosáhl tak na rekord. Francouzský CAC 40 posílil o 1,2 procenta. V Británii se včera neobchodovalo.

Ant Group v problémech

Komunistická vláda v Pekingu nadále vyhrocuje svůj boj proti čínskému miliardáři Jackovi Ma. Tamní centrální banka nyní nařídila, že jeden z nejbohatších Číňanů musí rozdělit své fintech impérium - gigantickou společnost Ant Group a očistit ji od „nelegálních aktivit“. Úřady už na Štědrý den zahájily vyšetřování koncernu Alibaba, k němuž je Ant Group přidružena. Firma prý zneužívá svého monopolního postavení. Akcie Alibaby ztratily od 24. října, kdy Maův konflikt se státními orgány vypukl, více než čtvrtinu své hodnoty. Samotný Ma přišel v přepočtu asi o 215 miliard korun z hodnoty svého majetku.

