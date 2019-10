Strana Právo a spravedlnost je favoritem polských voleb | E15.cz

PiS vévodí průzkumům do dolní komory parlamentu se zhruba 45 procenty hlasů. Druhá je Občanská koalice, v níž je hlavním uskupením liberální Občanská platforma (PO), kterou na přelomu tisíciletí spoluzaložil nynější šéf Evropské rady Donald Tusk. Hlas se jí chystá dát zhruba čtvrtina voličů.

Třetí patrně skončí sdružení levicových stran, kterému šetření předvídají zisk kolem třinácti procent. Polská koalice v čele s lidovci může získat asi šest procent hlasů. Otazník se vznáší nad nacionalistickou Konfederací, jež se aktuálně pohybuje pod hranicí vstupu do parlamentu.

Dosavadní vládu PiS provázela řada kontroverzních kroků, zejména v justici a mediální sféře. Vyvolaly mezinárodní kritiku, Evropská komise zemi aktuálně zažalovala u Soudního dvora EU kvůli disciplinárnímu řádu soudců. Řada voličů však na rétoriku strany hájící národní zájmy a obyčejné Poláky na úkor liberálních elit slyší.

„Po mnoho let se lidé v Polsku snažili být jako lidé na Západě. Nyní si však stále více myslím, že je o. k. říct: ‚My jsme Poláci, identifikujeme se s naší komunitou a regionem‘. To je něco, co opozici nedochází,“ řekla The Financial Times komentátorka portálu oko.press Agata Szczesniaková. Tvrdí, že lidé byli před minulými volbami vládou liberálů unavení. PO se podle ní ale z porážky nepoučila a dosud ani nenašla adekvátní náhradu za Tuska.

Výhodou vládního uskupení je solidní hospodářská kondice země, díky níž může realizovat svůj štědrý program. Se sloganem „Dobré časy pro Polsko“ voliče láká mimo jiné na razantní nárůst minimální mzdy, polepšit si mají také farmáři či senioři. Je však otázkou, jak dlouho bude současný růst s Německem úzce spjaté ekonomiky pokračovat.

Kaczyńskému také vychází taktika, kdy se drží jako šedá eminence v pozadí. V září řekl, že nemá ani po volbách ambici postavit se do čela vlády a chce, aby premiérem zůstal Mateusz Morawiecki.