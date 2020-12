Švédi kvůli Rusku posilují obranu | E15.cz

Parlament ve Stockholmu tento týden schválil navýšení obranného rozpočtu na příští léta. Do roku 2025 by měl vzrůst o 27,5 miliardy švédských korun, což je zhruba čtyřicetiprocentní nárůst. Podle vlády země tímto způsobem reaguje na změnu bezpečnostního prostředí po anexi Krymu, dění v Kaliningradu a narušování vzdušného prostoru Ruskem. Ve Švédsku se zároveň debatuje o možném členství v Severoatlantické alianci.

Námořnictvo severské země by mělo dostat nové vybavení, pozemní a vzdušné síly čeká vylepšení zbrojních systémů. Plánuje se rovněž významné navýšení počtu vojáků, obnovit se mají i některé dříve zrušené jednotky. „Jde o největší investici od padesátých let,“ prohlásil ministr obrany Peter Hultquist podle AP.

Švédsko v posledních letech vydávalo na obranu kolem procenta domácího hrubého produktu, což je daleko méně než na přelomu tisíciletí. S ohlášeným navýšením by se mělo dostat na 1,5 procenta. To je stále pod hranicí dvou procent, které by měly na armádu vynakládat členské země NATO. I v alianci však doporučení respektují jen některé. Letos jejich počet vystoupá na deset.

Vláda ve Stockholmu se netají tím, že impulzem k rychlému navýšení výdajů je ruská hrozba. Švédsko upozorňuje na vzrůstající aktivity Moskvy v oblasti Baltského moře a Kaliningradu. V uplynulých letech si opakovaně stěžovalo na narušení svých vod a vzdušného prostoru z ruské strany.

Poslední větší incident se odehrál v září, kdy do švédského teritoria vpluly bez dovolení dvě korvety. „Nacházíme se v situaci, kdy je ruská strana ochotná použít vojenské prostředky k prosazení svých politických cílů,“ uvedl už dříve Hultquist.

Švédsko kvůli zmíněným incidentům už v roce 2018 obnovilo vojenskou posádku na strategicky významném ostrově Gotland, přezdívaném neplovoucí letadlovka. Zbrojení a zvyšování armádních stavů přitom není její jedinou reakcí na situaci v regionu. Na počátku podzimu země podepsala dohodu o posílení vojenské spolupráce s Finskem a Norskem, které znepokojuje i ruská činnost v Barentsově moři a celé Arktidě.

Dlouhodobou neutralitou známý stát také v poslední době debatuje o případném vstupu do NATO. V parlamentu by se pro tento krok možná politická síla našla, jelikož Švédští demokraté přehodnocují svou pozici v otázce vojenských paktů. Tato záležitost by však podle protiimigrační partaje měla být rozhodnuta v referendu a v jednotě se sousedním Finskem. Obranný výbor parlamentu každopádně vyzval vládu, aby možnost začlenění do aliance zahrnula do bezpečnostní politiky.

Menšinová vláda sociálních demokratů a Zelených však nemá vstup do NATO v plánu. Ministryně zahraničí Ann Lindeová míní, že Švédsku a bezpečnosti Skandinávie celkově nejlépe prospívá neúčast ve vojenských sdruženích. Obává se rovněž kroku proti vůli lidu. Po anexi Krymu chuť Švédů přičlenit se k alianci stoupla, přesto v průzkumech nepřekročila padesátiprocentní hranici. Podle šetření Pew Research Center však vnímá NATO příznivě 65 procent Švédů, to je lepší výsledek než v mnohých členských zemích.