Syrská vláda ztratila kontrolu nad hraničními přechody do Iráku a Jordánska

Jednotky syrského prezidenta Bašára Asada se musely stáhnout od dvou důležitých hraničních přechodů ze Sýrie do Iráku a do Jordánska. Obsadila je různá protirežimní uskupení. Sousední Libanon oznámil uzavření většiny přechodů do Sýrie. Islamističtí povstalci zároveň pokračují v ofenzivě u města Homs.