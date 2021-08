Tálibán se zmocnil dalších měst, v Plymouthu se střílelo | E15.cz

Tálibán se zmocnil dalších měst, západ stahuje své státní příslušníky

Spojené státy a Británie s ohledem na bezpečnostní situaci oznámily, že do afghánského hlavního města Kábulu pošlou vojáky, aby pomohli s evakuací ambasád. Později se k nim přidala i Kanada. Rozhodnutí evakuovat zaměstnance ambasád přichází ve chvíli, kdy islamistické hnutí Tálibán rychle dobývá většinu země, k čemuž dochází necelé tři týdny před plánovaným ukončením americké vojenské mise v Afghánistánu. Ve čtvrtek radikálové obsadili afghánská města Herát, Ghazní a později i Kandahár a nakonec i Laškargáh a Čaghčarán. Jde zřejmě o nejvýznamnější bojové zisky od začátku nynější ofenzivy. Skupina se už zmocnila zhruba třetiny afghánských provinčních správních středisek, a to jak na severu, tak i na jihu země.

V Plymouthu se střílelo, zemřelo šest lidí

Hromadná střelba v anglickém městě Plymouth si ve čtvrtek večer vyžádala životy šesti lidí včetně útočníka a jednoho dítěte, informovala agentura Reuters. Britská ministryně vnitra Priti Patelová incident označila za šokující a vyjádřila soustrast pozůstalým. Přímo na místě zemřely dvě ženy a tri muži, šestá oběť zemřela na následky zranění v nemocnici. Podle policie se však nejednalo o teroristický útok. Sedmapadesátiletá Sharron Turnerová, která žije v blízkosti místa střelby, listu The Times řekla, že útočník vykopl dveře dvojdomku, načež zastřelil mladou matku a její malou dceru, které bylo asi pět let. Po střelbě útočník podle listu uprchl přes park za domem, kde zabil dva lidi, kteří venčili své psy.

V USA schválili třetí dávku vakcíny pro lidi se sníženou imunitou

Američtí regulátoři v pátek schválili podání třetí posilující dávky vakcíny proti covidu-19 osobám po transplantaci a dalším lidem s vážně oslabenou imunitou. Všichni ostatní, kteří byli plně naočkováni, v tuto chvíli třetí dávku vakcíny potřebovat nebudou, uvedl americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). "Tento krok má zajistit, že naši nejzranitelnější... budou lépe chráněni proti covidu-19," uvedla před oznámením FDA ředitelka amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenskyová.

Akcie v USA posílily díky Applu, Microsoftu a Amazonu

Akcie ve Spojených státech dnes posílily a indexy Dow Jones a S&P 500 už třetí seanci za sebou vystoupily na rekordy. K růst přispěly hlavně technologické společnosti. Na devizových trzích byl zájem o dolar. Dow Jonesův index přidal 0,04 procenta na 35499,85 bodu, zatímco širší index Standard & Poor's 500 zpevnil o 0,30 procenta a den uzavřel na 4460,83 bodu. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, zpevnil o 0,35 procenta na 14816,26 bodu. Akcie firem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Facebook, které tvoří čtvrtinu tržní kapitalizace indexu S&P 500, byly hlavním tahounem růstu. Posílily také akcie firem Tesla, Nvidia a Moderna. Z jednotlivých sektorů si nejlépe vedly zdravotnický a technologický.

Zisk Walt Disney překonal očekávání

Zisky společnosti Walt Disney Co ve čtvrtek překonaly prognózy Wall Street za poslední čtvrtletí, protože její streamovací služby získaly více zákazníků, než se očekávalo. Navíc pandemií zasažené americké zábavní parky se vrátily k ziskovosti. Akcie společnosti vzrostly v obchodování po několika hodinách o více než 5 procent. Celkové tržby ve finančním čtvrtletí, které skončilo 3. července, vzrostly meziročně o 45 procent na více než 17 miliard dolarů. Tržby divize zahrnující zábavní parky stouply na 4,3 miliardy dolarů z 1,1 miliardy před rokem, napsala agentura AP. Celkové tržby překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti FactSet odhadovali na zhruba 16,8 miliardy dolarů.

Adidas will sell Reebok to Authentic Brands Group for total consideration of €2.1 billion, with the deal likely closing in the first quarter of 2022. Adidas bought Reebok in 2006 and announced plans to sell it in February 2021. ABG is a brands management company in NYC.