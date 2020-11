Teď je čas vyléčit Ameriku, soupeři nemusí být nepřátelé, uvedl Biden při oznámení vítězství | E15.cz

Když americká média označila Joea Bidena příštím americkým prezidentem, nacházel se demokrat zrovna ve svém domově ve státu Delaware. Šťastnou zprávu se přitom dozvěděl jako první od svých vnuček, napsala televize CNN s odkazem na sdělení činitelů jeho kampaně. Agentura AFP pak označila za paradox to, že Trumpa zpráva o předpokládaném vítězství jeho soka zastihla na golfovém hřišti, kde podle mnohých kritiků trávil za své prezidentství příliš mnoho času. Biden ve svém domově ve státu Delaware strávil většinu dlouhého čekání na výsledek amerických voleb. Krátce poté, co jej televize CNN a agentura AP označily za předpokládaného vítěze, poslala jeho nejstarší vnučka Naomi na twitter fotografii, na níž je smějící se 77letý demokrat vidět v objetí své rodiny. Trump v sobotu opustil poprvé od úterních voleb Bílý dům, aby si zahrál partii golfu na jednom ze svých hřišť ve městě Sterling ve Virginii nedaleko Washingtonu. Prezident přitom vyrazil nehledě na to, že se každou hodinou očekávalo, že média vyhlásí Bidena vítězem díky jeho náskoku v klíčové Pensylvánii. Hlas Ameriky (VOA) uvedl, že Trump díky své nepřítomnosti zřejmě přišel o nadšený řev, který po ohlášení médií spustily stovky příznivců Bidena, jež se sešly před Bílým domem. Prezidentův tým ještě v době Trumpova pobytu na hřišti zveřejnil prohlášení, v němž Bidenovo vítězství zpochybnil a slíbil, že v příštím týdnu bude dál soudně bojovat o zvrácení výsledků. Trump se pak vydal na cestu zpět do Bílého domu, který bude muset zřejmě definitivně opustit k 20. lednu, kdy by měl být uveden do funkce jeho předpokládaný nástupce.