Joe Biden byl zvolen prezidentem Spojených států | E15.cz

Demokraté se po čtyřech letech mohou těšit do Bílého domu. Někdejší americký viceprezident Joe Biden v prezidentských volbách i přes nad očekávání dobrý výsledek Donalda Trumpa potvrdil prognózy a porazil stávající hlavu USA, Donalda Trumpa. Vyplývá to z dosavadního sčítání hlasů, které Bidenovi přisuzuje potřebných 270 volitelů. Demokratická strana ale podle všeho nebude moci počítat s většinou v Senátu. S oslavami by kromě toho měli demokraté ještě počkat, neboť zástupci Trumpovy kampaně podali případně plánují podat žaloby na průběh sčítání hlasů v mnoha státech. Někde se budou hlasy ještě přepočítávat.