Tváří nové librové bankovky bude slavný rozluštitel Enigmy a otec umělé inteligence Alan Turing | E15.cz

Matematik Alan Turing, jehož tým za druhé světové války rozluštil tajný nacistický kód pro šifrování zpráv, bude novou tváří britské padesátilibrové bankovky. Oznámila to britská centrální banka. Bude to vůbec pravé, co bude mít LGBT komunita svého zástupce na britské bankovce.