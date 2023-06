Ponorka s turisty se ztratila u Titaniku. Na palubě je i miliardář Harding | e15.cz

Vrak Titaniku leží na dně Atlantského oceánu asi 600 kilometrů od břehů kanadské provincie Nový Foundland, zhruba 3800 metrů pod hladinou. Cesta ponorkou k vraku Titaniku je turistickou atrakcí, která podle BBC vyjde na 250 tisíc dolarů (asi 5,4 milionu korun) na osobu a trvá deset dní.

Ponorka vyplula v sobotu z kanadské obce St John’s, k vraku Titaniku doplula v neděli ráno. Na palubě jsou zásoby kyslíku na 96 hodin. Harding, který je také pilot a podle některých médií se už podíval i do vesmíru, byl nejspíš jedním z cestujících.

„Konečně mohu hrdě oznámit, že jsem se přidal k expedici k Titaniku jako specialista. Vzhledem k nejhorší zimě na Novém Foundlandu za posledních 40 let bude tato mise pravděpodobně první a jedinou manuálně řízenou misí k Titaniku v roce 2023,“ napsal na sociální sítě Harding. „V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století, včetně PH Nargeoleta,“ dodal Harding.

Expedici s turisty a vědci organizuje soukromá společnost OceanGate Expeditions, která v uplynulých dnech na sociální síti Twitter psala o aktuálních misích. Firma potvrdila, že jde o její plavidlo krátce před 18.00 středoevropského času, nesdělila však, kolik lidí je na jeho palubě. Internetové stránky firmy večer přestaly fungovat.

Společné záchranné koordinační centrum v Halifaxu v kanadském Novém Skotsku uvedlo, že plavidlo bylo nahlášeno jako pohřešované v neděli kolem 21.13 místního času (pondělí 2.13 středoevropského času). David Concannon, poradce OceanGate Expeditions, uvedl, že společnost ztratila kontakt s ponorkou v neděli ráno. Vzhledem k jeho propočtům posádka do dnešního odpoledne spotřebovala asi třetinu zásob kyslíku, uvedla agentura AP.

BBC uvádí, že dotyčná ponorka pojme pět lidí, z toho tři platící cestující, jednoho kapitána a jednoho odborníka. „Snažíme se všemi způsoby pracovat na tom, abychom posádku dostali zpět do bezpečí. Veškeré naše úsilí teď věnujeme pasažérům ponorky a jejich rodinám,“ sdělila médiím firma OceanGate Expeditions. Média mezitím již informovala, že ředitel společnosti by měl být jedním z členů zmizelé posádky.

Miliardář Hamish Harding se loni zúčastnil letu do kosmu na palubě lodi společnosti Blue Origin Jeffa Bezose:

Britský kontradmirál ve výslužbě Chris Parry varoval, že pátrání po turistické ponorce bude velmi obtížné. „Mořské dno je zvlněné. Samotný Titanic leží v příkopu. Kolem je spousta trosek,“ popsal Parry podmínky stanici Sky News.

Legendární britský parník Titanic, tehdy největší loď své doby, se potopil následkem srážky s ledovcem při plavbě z britského Southamptonu do amerického New Yorku v roce 1912. Na palubě bylo tehdy přes 2200 pasažérů, o život jich při neštěstí přišlo více než 1500. Vrak Titaniku objevila americko-francouzská expedice v roce 1985.

Záchranné týmy se podle Davida Galla, hlavního poradce pro strategické iniciativy společnosti RMS Titanic, pustily do závodu s časem, aby nalezly posádku ztraceného ponorkového plavidla. RMS Titanic drží exkluzivní práva na na operace u vraku Titaniku.

Pokud je ponorkové plavidlo v pořádku, jeho posádka se musí potýkat s neustále ubývajícím kyslíkem a velmi chladnými teplotami, podotkl Gallo v rozhovoru pro CNN.

„Podchlazení je velkým problémem, pokud se ponorka nachází na dně, jelikož v hlubokém oceánu je teplota těsně nad bodem mrazu,“ upozornil Gallo.

