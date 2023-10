Izrael a Hamás ve válce: Pásmo Gazy terčem bombardování | e15.cz

Po sobotním nečekaném útoku radikálního hnutí Hamás na Izrael dnes druhým dnem pokračovaly boje mezi izraelskou armádou a palestinskými ozbrojenci poblíž Pásma Gazy. Tamní úřady po izraelských odvetných útocích evidují více než 300 mrtvých, zatímco počet obětí v Izraeli už podle médií překonal 600. Na obou stranách konfliktu jsou také tisíce zraněných. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že jeho země se vydává do dlouhé a těžké války.

Izraelské ozbrojené složky uvedly, že od soboty zlikvidovaly stovky ozbrojenců a další desítky zajaly, do 24 hodin chtějí evakuovat napadené pohraniční obce. S ozbrojenci Hamásu se stále potýkají ve zhruba osmi oblastech, do kterých Palestinci pronikli při sobotním bezprecedentním útoku na izraelské území, kde zabíjeli vojáky i civilisty. Do pobřežní enklávy také odvlekli zajatce, včetně žen, dětí a starců, které se pravděpodobně pokusí vyměnit za tisíce palestinských vězňů zadržovaných Izraelem.

Při útoku Hamásu na Izrael skončilo v zajetí i 11 lidí z Thajska. Palestinští ozbrojenci podle dostupných informací při sobotním útoku z Pásma Gazy brali desítky vojáků a civilistů jako rukojmí a neznámý počet lidí unesli na své území. Deník The Times of Israel poznamenal, že v napadených oblastech předtím pobývaly tisíce Thajců, kteří většinou pracují v místním zemědělství.

Útoky na Izrael přichází i z Libanonu

Ozbrojené křídlo Hamásu ve vlastním prohlášení jmenovalo sedm lokalit, kde se podle něj sváděly tvrdé boje. Minometná palba na sever Izraele byla dnes ráno hlášena i z Libanonu, k odpovědnosti se přihlásilo radikální hnutí Hizballáh, zarytý nepřítel Izraele, který je podporován Íránem a podle odhadů disponuje desítkami tisíc raket. Izrael na ostřelování reagoval dělostřeleckou palbou. Incident však podle agentur vyvolal obavy z rozšíření konfliktu.

Residential areas across the state of Israel have been under rocket barrage since early this morning.



Armed Hamas terrorists are patrolling the streets and trying to slaughter innocent Israeli civilians who have barricades themselves into their homes.



We are at war. pic.twitter.com/pXni3h8lSV — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 7, 2023

Izrael chce podle Netanjahua zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Zastaví proto dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které má radikální Hamás pod kontrolou. Hlavní otázkou je, zda Izrael zahájí pozemní útok na Gazu, což je krok, který v minulosti přinesl zvýšený počet obětí.

Za násilí na obou stranách zaplatili ohromující cenu civilisté. Kromě více než 300 mrtvých na obou stranách konfliktu, je přes 1860 zraněných v Izraeli, a podle bilance palestinských činitelů odvetné nálety zranily zhruba 2000 lidí v Pásmu Gazy. Vysoký počet mrtvých, mnoho zajatců a pomalá reakce na útok poukázaly na velké selhání zpravodajských služeb.

Prime Minister Netanyahu at the Security Cabinet meeting:

"Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked. pic.twitter.com/9r08URjj9K — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

Dva turisté z Izraele a jejich egyptský průvodce dnes byli mimo to zastřeleni v egyptském městě Alexandrie. Podle lokálních médií na ně zaútočil egyptský policista, který byl po incidentu zadržen. Místní média uvedla, že policista zahájil palbu na izraelské turisty. Podle televizního kanálu Extra News se útok stal v místě Pompeiova sloupu, známé antické památky, zraněna byla ještě další osoba.

Palestina chce schůzku Ligy arabských států

Palestinská samospráva požádala o svolání mimořádného zasedání Ligy arabských států (LAS) na úrovni ministrů zahraničí. Žádost o svolání schůzky přichází v souvislosti s „brutální a pokračující izraelskou agresí proti palestinskému lidu, včetně eskalace útoku tisíců osadníků na mešitu Al-Aksá,“ citovala agentura WAFA palestinského velvyslance při Lize arabských států. Ta má v současné době 22 členů, a to včetně Palestinské samosprávy.

Papež František ve své promluvě k věřícím vyzval k ukončení násilí v Izraeli. Terorismus a válka podle něj nevyřeší žádné problémy. „S obavami a zármutkem sleduji, co se děje v Izraeli,“ řekl papež a vyjádřil solidaritu s příbuznými obětí. „Válka je porážka, pouze porážka. Modleme se za mír v Izraeli a Palestině,“ dodal.

Česko je připraveno podle svých možností pomoci Izraeli, jak přímo, tak i na mezinárodní scéně, řekl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský, který hovořil se šéfem izraelské diplomacie Elim Cohenem.

Spoke to @elicoh1 🇮🇱 this morning. Repeated that Czechia 🇨🇿 is ready to help in any way we can. We will support Israel both directly and on the international stage. My thoughts are with the Israeli people, who have every right to defend themselves against disgraceful attack. pic.twitter.com/9AJTPwGKke — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 8, 2023

Nadále platí, že čeští občané nebyli zasaženi teroristickými útoky v Izraeli, uvedl zástupce velvyslankyně Cyril Bumbálek, který aktuálně pobývá v Tel Avivu. Tuzemské cestovní kanceláře však zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele. Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky.

Izraelské tajné služby zaskočené

Deník Haaretz na svém webu uvádí, že palestinští teroristé při útoku použili padáky či motorové kluzáky a probojovali se přes brány z Pásma Gazy střežené izraelskou armádou. Izraelské tajné služby zřejmě ofenziva zaskočila.

„Ostraha izraelské hranice byla naprosto nepřipravená, jak se to mohlo stát? V některých oblastech dokonce vojáci ani na místě nebyli a Izraelci volali do médií a volali o pomoc, že tam vůbec není nikdo, kdo by je chránil,“ popsal analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.

Palestinské radikální hnutí Hamás muselo dnešní útok na izraelské území plánovat měsíce, dnes vyzvalo k boji izraelské Araby a také ozbrojence v Libanonu. „Je to ohromný šok, který bude izraelský stát a bezpečnostní aparát dlouho zpracovávat,“ řekl politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně.

Očekává, že Izrael spustí vyšetřování, které posléze ukáže, kde se stala chyba. Svou roli mohlo sehrát to, že se Izrael v posledních měsících hodně zaměřoval na vnitropolitické dění, na problémy vlády a premiéra Netanjahua, jehož pozice je podle odborníků otřesena.

„Dovedu si představit, že existovaly varovné signály, informace, ale ty se musí sdílet, vyhodnocovat, předávat, pak na ně musí někdo zareagovat,„ dodal Kraus. Nelze podle něj nyní předjímat, jestli chyboval bezpečnostní aparát, anebo spíše politická reprezentace, která jej ovládá.

Sobotní a nedělní incidenty na hranicích Gazy a Izraele jsou podle Krause sice nejrozsáhlejší za poslední roky, pořád ale míra eskalace nedosahuje úrovně války, i když tak někteří izraelští představitelé situaci označují. Ze strany Hamásu jde o typický asymetrický boj.

Radikálové se nemohou rovnocenně postavit mnohem lépe vybavené izraelské armádě, volí tedy taktiku „udeř a uteč“, snaží se způsobit maximální škodu, jejich komanda útočí neselektivně na vojáky, policisty i civilisty, poté se znovu stáhnou a budou očekávat odvetu. „Ale už to, že jsou schopní tu hranici překonat, je neskutečný problém pro izraelský aparát,“ podotkl Kraus.