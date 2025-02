Trumpův poradce vyzval Kyjev, aby přijal požadavek USA ohledně vzácných nerostů

Ukrajina musí upustit od kritiky Washingtonu a přistoupit na americký návrh, který podle neoficiálních informací požaduje práva na ukrajinské vzácné nerosty. Řekl to dnes podle agentury Reuters poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz. Vyjádření přišlo po kritice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na adresu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, jehož prohlášení v posledních dnech kopírují ruskou propagandu.

„Musejí to zklidnit, pořádně se zamyslet a podepsat tu dohodu,“ uvedl Waltz v rozhovoru s televizí Fox News. Podle Reuters při tom odkazoval na debaty ohledně nerostů vzácných zemin na Ukrajině. Zároveň vyjádřil názor, že neshody mezi Spojenými státy a Kyjevem lze urovnat.

Americká vláda podle médií minulý týden předložila Kyjevu návrh dohody, kterou by se Ukrajina vzdala práva na část svého nerostného bohatství, čímž by USA vykompenzovala dosavadní pomoc v obraně proti ruské agresi. Deník Financial Times uvedl, že USA by podle dokumentu získaly práva na přibližně 50 procent ukrajinských nerostů vzácných zemin. Dvě strany o parametrech návrhu oficiálně neinformovaly, Zelenskyj ale potvrdil, že jej odmítá.