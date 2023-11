Válka v Izraeli ONLINE: Komisař OSN varoval před šířením nemocí v Gaze | e15.cz

Reuters: Izrael povolil dodávku nafty pro vozy OSN v Gaze

Izrael schválil dodávku 24 tisíc litrů nafty, jež má posloužit pro zajištění provozu vozů OSN v Pásmu Gazy. S odkazem na svůj nejmenovaný zdroj z humanitárních kruhů to napsala agentura Reuters. Zprávu nekomentovala izraelská armáda ani Hamás.

Podle zdroje nemá dodávka pohonných hmot sloužit k provozu nemocnic v Pásmu Gazy. Podle izraelské i americké vlády Hamás uvnitř nemocnic skrývá svou vojenskou infrastrukturu, čímž Izrael dosud odůvodňoval svůj odmítavý postoj k dodávkám paliva do zdravotnických zařízení. Palestinské hnutí taková tvrzení však odmítá.

Zpravodajský web Axios s odvoláním na izraelské a americké činitele napsal, že Izraelci plánují umožnit vozům OSN doplňovat palivo na hraničním přechodu Rafáh s Egyptem. „Pokud k tankování ve středu dojde, bude to poprvé, co by Izrael pustil významnější množství paliva do Gazy od útoku Hamásu ze 7. října,“ uvádí web.