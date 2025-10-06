Z Berlína do Prahy v pondělí naposledy vyjel „knedlíkový expres“
Na trase mezi Prahou a Berlínem v pondělí naposledy vyjel vlak s legendárním jídelním vozem, který si díky české kuchyni a červeným koženkovým sedačkám vysloužil přezdívku „knedlíkový expres“. České dráhy od úterý nasadí místo původních souprav nové ComfortJety. Ty nabídnou vyšší komfort i rychlejší spojení a uzavírají kapitolu, kterou německá média označují za konec jedné železniční éry.
České dráhy už minulý týden informovaly, že od úterý 7. října na všech spojích Berliner do německé metropole nasadí kompletní devítivozové soupravy ComfortJet, a to včetně nové generace restauračních vozů. Původní restaurační vozy typu WRmz815 s typickými červenými koženkovými sedačkami se podle Šťáhlavského už zčásti přesunuly na vybrané dálkové spoje jezdící na Ostravsko, případně dál na Slovensko a do Polska.
Poslední spoje Berliner se starými jídelními vozy vyjely v neděli odpoledne z Prahy do Berlína a v pondělí krátce před sedmou hodinou ranní z Berlína přes Drážďany zpět do Prahy.
Oblíbené téma německých médií
Konce takzvaných knedlíkových expresů si všímá řada německých médií. Například regionální saský deník Sächsische Zeitung píše o „kultovním„ vlaku s „legendárními“ jídelními vozy a o „konci jedné éry„. Veřejnoprávní stanice MDR připomíná, že se konec provozu starých jídelních vozů na lince mezi českou a německou metropolí neobešel bez protestů a cituje spisovatele Jaroslava Rudiše, podle kterého přicházejí Česko i Německo o evropské kulturní bohatství.
Na konec provozu oblíbených jídelních vozů upozornily například i listy Dresdner Neueste Nachrichten a Tagesspiegel či veřejnoprávní stanice rbb.
„Nové vlaky přinášejí vyšší komfort, lepší služby a do budoucna i zrychlení cesty a zkrácení cestovní doby," uvedl v tiskové zprávě ke konci tradičních jídelních vozů na lince z Česka do Německa a zpět generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. „To, co se nám osvědčilo, jako například špičková gastronomie v restauračním voze, přitom zachováváme a dále ještě upgradujeme. Výborný řízek nebo svíčkovou a čepované pivo si tak cestující užijí i nadále," dodal.