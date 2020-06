Hitlerův rodný dům se stane policejní stanicí | E15.cz

Po letech hádek o budoucnost rodného domu Adolfa Hitlera v rakouském městě Braunau nad Innem město odhalilo plán na jeho přestavbu. Server CNN.com uvedl, že rekonstrukce bude dokončena začátkem roku 2023 a vyjde zhruba pět milionů eur (v přepočtu zhruba 132 milionů korun).

Z rodného domu nacistického vůdce se stane policejní stanice, plány na rekonstrukci město poprvé ohlásilo loni v listopadu. Rakouské ministerstvo vnitra vyhlásilo evropskou architektonickou soutěž na jeho renovaci, prioritou zadání bylo změnit objekt tak, aby se nestal poutním místem vyznavačů Adolfa Hitlera.

Vítězný návrh rakouské firmy Marte.Marte Architects měla veřejnost možnost zhlédnout tento týden. Budově dominuje prodloužená sedlová střecha, stávající žlutá fasáda se pak změní v bílou, aby ladila se sousedními budovami.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer k vítěznému projektu řekl, že město Braunau velice dbá na to, aby se místo stalo protikladem všeho, co připomíná Adolfa Hitlera a jeho zločiny.

„Demokratickou kulturu země můžete poznat tak, že se vypořádá se svou historií. A Rakousku to trvalo dlouhou dobu,“ uvedl ministr během představení projektu s tím, že se otevírá nová kapitola řešení rakouské historické odpovědnosti.

Osud budovy byl ve městě řadu let sporným tématem a mnozí občané si přáli bolestnou připomínku Hitlerova zdejšího tříletého života zničit. Další část obyvatel města usilovala o to, aby byl dům přeměněn na komunitní centrum, kde by se mladí lidé z celého světa mohli setkat a dozvědět se více o minulosti.

Kontroverzní budova po celá desetiletí patřila rodině Pommerových, která ji vlastnila již před Hitlerovým narozením. Rakouské ministerstvo vnitra si ji pronajalo v roce 1972 a poskytovalo ji různým charitativním organizacím. Od roku 2011 byl dům prázdný a před čtyřmi lety rakouská vláda oznámila, že dům nechá zbourat. Tím odstartovala snahu o zvláštní právní zmocnění k vyvlastnění majetku Pommerových. Následovaly právní tahanice o možnostech zabavení a následné výplatě kompenzací, během nichž byly plány na zbourání budovy odloženy.

Po urovnání sporů zůstala rakouská vláda stále znepokojena tím, že by budova mohla přilákat neonacisty a další sympatizanty Hitlerovy ideologie. Proto tehdejší rakouský ministr vnitra Wolfgang Peschorn loni oznámil rozhodnutí o přestavbě domu na policejní stanici a uvedl k tomu, že budoucí využití policií bude nezaměnitelným signálem, že stavba nikdy nebude sloužit k připomenutí NSDAP.

Hitler se zde narodil 20. dubna 1889, když jeho otec pracoval ve městě jako celní úředník. Rodina Braunau, které bylo tehdy součástí Rakousko-Uherska, opustila, když byly Hitlerovi tři roky. V současnosti je jedinou fyzickou připomínkou minulosti domu pamětní kámen připomínající oběti fašismu 2. světové války. Tento kámen byl nainstalován v roce 1989, krátce před 100letým výročím Hitlerova narození, a nápis na něm zní: „Za mír, svobodu a demokracii. Nikdy návrat fašismu. Na památku milionů mrtvých.“

V poválečné době byly znovu vybudovány i další budovy spojené s Hitlerovou vládou. Alpské útočiště nacistického diktátora, Orlí hnízdo, je restaurací a turistickou destinací, zatímco jeho polská opevněná základna – Vlčí doupě – funguje jako hotel.