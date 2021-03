Volkswagen se v USA přejmenuje na Voltswagen | E15.cz

Evropský fond pro start-upy

Evropské technologické společnosti, třeba francouzská platforma BlaBlaCar nebo španělská Cabify, vyzvaly Brusel, aby vytvořil fond v hodnotě 100 miliard eur, zhruba 22,2 bilionu korun na podporu evropských start-upů. Peníze by měly pomoci především začínajícím regionálním podnikatelům zaměřeným na moderní technologie a zelenou ekonomiku. Vytvoření fondu je prý jediným způsobem, jak zabránit tomu, aby inovativní start-upy neskončily v rukou obřích korporací z USA či Asie, a Evropa tak neztratila vliv ve strategických odvětvích. Evropská komise se k výzvě nevyjádřila.

Německo posiluje bezpečnost

Německá vláda si prostřednictvím státní banky KfW koupila čtvrtinový podíl v německé společnosti Hensoldt zaměřené na výrobu vojenské techniky. Berlín se podle serveru ABC News rozhodl k nákupu z bezpečnostních důvodů, aby se „nepřátelské síly nezmocnily například senzorů a šifrovací technologie“. Jaké nepřátele mělo Německo na mysli a kolik za akcie zaplatilo, není známo. Hensoldt zaměstnává 5600 lidí a loni utržil 1,2 miliardy eur, čili 31,3 miliardy korun.

Akciové trhy zahájily týden smíšeně

Americké akcie se v pondělí na směru neshodly. Index Dow Jones se zvýšil o 0,3 procenta. Širší S&P 500 a technologický Nasdaq Composite však oslabily o 0,09, respektive 0,6 procenta. Západoevropské burzy převážně rostly. Investory povzbudil fakt, že se po několika dnech konečně podařilo uvolnit obří nákladní loď, která zablokovala Suezský průplav. Panevropský index STOXX Europe 600 posílil o 0,16 procenta. Německý DAX si připsal 0,47 procenta a francouzský CAC 40 zpevnil o 0,45 procenta. Výjimkou byl pouze britský FTSE 100, který odevzdal 0,07 procenta.

Londýňané si mohou objednat elektrický Uber

Zákazníci taxislužby Uber v centrálním Londýně si od pondělí mohou vyžádat elektromobil, informují Financial Times. Jedná se o součást dlouhodobé strategie nadnárodní společnosti, která chce být do roku 2040 kompletně bezuhlíková. V budoucnu tuto speciální nabídku rozšíří na celé město a později i do dalších lokalit. S elektromobilem teď jezdí 1600 z 45 tisíc londýnských řidičů Uberu. Britská metropole je pro firmu jedním z hlavních trhů a k roku 2025 se má stát prvním, kde bude Uber využívat výhradně ekologická vozidla. Akcie Uberu navzdory této zprávě včera klesly téměř o 2,5 procenta na 53,35 dolaru.

Volkswagen is planning to change its brand name in the U.S. to “Voltswagen” as it shifts production toward electric vehicles. A person briefed on the plan said a formal announcement is planned for Tuesday. https://t.co/TKWQGsuXzb