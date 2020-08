Žádný jed. Navalnyj měl v moči alkohol a kofein, říká Rusko | E15.cz

Analýza moče ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který je od 20. srpna v kómatu, odhalila alkohol a kofein, uvedl dnes ruský list Kommersant. Odvolává se na úřady v Omsku, kde byl Navalnyj ve čtvrtek 20. srpna v kómatu hospitalizován a odkud jej v noci na dnešek zvláštní letadlo přepravilo do Berlína k další léčbě.

V politikově organismu se podle úřadů nenašly žádné barbituráty, strychnin, ani jedy způsobující křeče či syntetické jedy.

List Kommersant připomněl, že po Navalného hospitalizaci se na sociálních sítích objevily anonymní spekulace, které přičítaly politikův stav údajnému požití kombinace halucinogenních látek a alkoholu. Avšak Navalného mluvčí Kira Jarmyšová prohlásila, že opoziční představitel nepil alkohol, ani neužíval žádné léky či jiné substance.

Úřady analýzu vysvětlily podezřením, že pacient mohl být otráven nerozpoznaným toxinem. Žádné jedy se však podle nich nenašly. Podrobné informace byly odeslány spolu s pacientem berlínské klinice Charité, kde se nyní Navalnyj nachází.

Kommersant připomněl, že Navalného stoupenci a příbuzní trvají na otravě, zatímco ruští lékaři to vylučují a diagnostikují potíže jako poruchu metabolismu.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl několikrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle Navalného mluvčí Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje.