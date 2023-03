Odchody do důchodu řeší i Čína. Politika jednoho dítěte se nevyplatila | e15.cz

Čína plánuje zvýšit věk odchodu do důchodu. Chce se tak vyrovnat se stárnoucí populací, což začíná být celosvětový problém. V Číně navíc v minulém roce poprvé za několik desítek let klesl počet obyvatel. Rychle stárnoucí tamní populace způsobuje pokles příjmů státu a dluh vlády se neustále zvyšuje. Vyřešit by to tak měl postupně se zvyšující věk odchodu do důchodu. Informace pochází z čínského státního média Global Times, uvádí agentura Reuters .

„Progresivní, flexibilní a diferencovaná cesta,“ takto popsal nový čínský plán řešící stárnutí populace Ťin Wej-kang, prezident Čínské akademie věd. Znamená to, že odchod do důchodu bude zatím u čínských seniorů posunut pouze o pár měsíců.

„Lidé, kteří se blíží důchodovému věku, budou muset odložit odchod do důchodu jen o několik měsíců,“ uvedl Ťin. „Mladí lidé ale nejspíš budou muset pracovat o několik let déle, nicméně je čeká dlouhé adaptační a přechodné období,“ dodal.

„Nejdůležitějším rysem reformy je umožnit lidem vybrat si, kdy půjdou do důchodu podle okolností a vlastních podmínek,“ řekl Ťin.

Aby se zabránilo nadměrnému růstu populace, byla v Číně od roku 1985 zavedena takzvaná politika jednoho dítěte. Pravidla se uvolnila až v roce 2015, od srpna 2021 mohou mít Číňané až tři děti. Politika jednoho dítěte však způsobila, že čínská populace klesá a stárne ještě více. Mladí Číňané si navíc nepořizují více dětí i kvůli drahé péči a vzdělávání. Experti OSN predikují, že populace Číny se do roku 2050 sníží o dalších 109 milionů obyvatel.

VIDEO: Ušetříme miliardy. Jurečka hájil ve sněmovně vládní zásah do valorizace důchodů

Video se připravuje ... • VIDEO PSP ČR

Čína přitom patří ke státům, které mají světově nejnižší věk odchodu do důchodu. Pro muže je to 60 let a pro ženy 55 let. Ženy, které pracují v továrnách, dokonce odcházejí do důchodu už v 50 letech. Zvyšování věku zatím Čína formálně neoznámila.

Li Čchiang, nový premiér země, v pondělí uvedl, že vláda provede přísné studie a analýzy, aby novou politiku uvážlivě zavedla. Vzhledem k tomu, že 1,4miliardová populace Číny klesá a stárne, i kvůli politice, která omezovala páry na jedno dítě, tlak na penzijní rozpočty se zvyšuje.

Čínská národní zdravotní komise očekává, že kohorta lidí ve věku 60 a více let vzroste do roku 2035 z 280 milionů na více než 400 milionů, což se rovná celé současné populaci Velké Británie a Spojených států dohromady. Očekávaná délka života vzrostla z přibližně 44 let v roce 1960 na 78 let v roce 2021, což je více než ve Spojených státech, a předpokládá se, že do roku 2050 přesáhne 80 let.

Demografové a ekonomové se celosvětově shodují, že důchodový systém, který spoléhá na zmenšující se aktivní pracovní sílu, která vyplácí důchody rostoucímu počtu důchodců, je neudržitelný a je třeba ho reformovat.

Zvyšování věku odchodu do důchodu je palčivou otázkou i v Česku. „Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé ve věku 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech,“ stojí v materiálech ministerstva práce a sociálních věcí. Zatím se však nejedná o schválenou změnu, jde pouze o návrh.