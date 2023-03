Pavel podepsal snížení červnové valorizace důchodů | e15.cz

Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který zpomalí červnový růst důchodů, a to i přesto, že má vůči způsobu jeho přijetí výhrady. Kabinet Petra Fialy (ODS) potřeboval prezidentův podpis co nejrychleji, aby se snížení valorizace důchodů letos stihlo. Proces přijetí zákona má ovšem podle prezidenta posoudit Ústavní soud.

„Zákon snižující růst důchodů jsem se rozhodl podepsat. Mám však stále pochybnosti o tom, zdali není v rozporu s ústavou. Považuji za nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud,“ řekl Pavel s tím, že pokud se opozice na soud neobrátí, učiní tak sám. Rozhodly podle něj tři argumenty. Vláda tímto dostane prostor pro úpravu mimořádných valorizací, aby z nich neprofitovali jen penzisté s nejvyššími příjmy. Snížení tempa růstu důchodů je podle něj nutné pro udržitelnost veřejných financí. „Také by bylo nesolidární, kdyby důchody rostly rychleji než příjmy jiných skupin, které jsou ohrožené zdražováním, například samoživitelek,“ dodal Pavel, podle kterého musí vláda v této oblasti zlepšit komunikaci směrem k veřejnosti.

Právě na ústavnost celého procesu poukazovali zástupci ANO, kteří s prezidentem jednali ve středu ráno a vyzvali ho k vetování zákona. Vláda změnu protlačila v režimu legislativní nouze, protiústavní je podle opozice i možná retroaktivita návrhu. „Jsem zklamaná. Prezident měl šanci ukázat, že je prezidentem všech a pojistkou ústavnosti,“ řekla šéfka poslanců hnutí ANO Alena Schillerová. Hnutí se na Ústavní soud zcela jistě podle ní obrátí.

Vláda prezidentovo rozhodnutí ocenila. „Jsem přesvědčen, že dokážeme u Ústavního soudu obhájit záležitosti okolo způsobu projednávání nižší červnové valorizace penzí i záležitost retroaktivity," řekl lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Kabinet potřeboval, aby předloha vyšla ve Sbírce zákonů do 22. března, aby se stihla snížit letošní červnová mimořádná valorizace. Pokud by Pavel zákon vetoval, sněmovna by ho zřejmě nestihla včas přehlasovat. S příštími valorizacemi by podle zástupců pětikoalice došlo k neúnosnému zadlužování a prohlubování deficitu státního rozpočtu v příštích letech. Důchody mají při červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun, původně šlo průměrně o 1770 korun.

Národní rozpočtová rada rovněž apelovala, aby se valorizace snížila. Stát tak může do roku 2030 ušetřit až čtvrt bilionu korun. „V absolutním vyjádření znamená snížení mimořádné valorizace projednané Parlamentem České republiky redukci výdajů veřejných rozpočtů zhruba o 250 miliard korun mezi lety 2023 až 2030 a v relativním vyjádření zhruba o 0,36 procenta HDP každý rok,“ uvedla rada.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by mohla být úspora ještě vyšší. Podle propočtu ministerstva financí by rozdíl mezi dosavadní a navrženou valorizací do roku 2030 mohl činit celkem 342 miliard korun, z toho 291 miliard na důchody a 50,5 miliardy na úroky z dluhu. „Tuto sumu by musely zaplatit budoucí generace,“ podotkl Stanjura při projednávání zákona v Senátu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle České televize dokončilo návrh důchodové reformy, která počítá i s proměnou výpočtu mimořádné valorizace. Na stole jsou tři varianty. Buď se mimořádné valorizace úplně zruší a stát by inflaci penzistům kompenzoval při lednových řádných valorizacích. Nebo by důchodci dostávali při vysoké inflaci jednorázovou pětitisícovou částku. Třetí variantou je, že by se mimořádná valorizace odvíjela jen od poloviny růstu inflace.

