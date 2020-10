Huawei se chystá zbavit mobilů Honor. Tak by unikly americkým sankcím | E15.cz

Společnost Huawei Technologies jedná s Digital Group a dalšími zájemci o prodeji části své divize chytrých telefonů Honor. Cena by mohla činit až 25 miliard jüanů, zhruba 86,4 miliardy korun. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.

Huawei mění své priority kvůli sankcím Spojených států a chce se raději zaměřit na dražší přístroje Huawei než značku Honor, která cílí na mladé lidi a lidi s nižším rozpočtem, uvedly zdroje.

Jaká část aktiv bude na prodej, firma přesně nestanovila. Bude však mezi nimi značka Honor, výzkum a vývoj a související podnikaní v oblasti řízení dodavatelského řetězce.

Huawei zřídil značku Honor v roce 2013. Ta však funguje převážně nezávisle na své mateřské firmě. Jejími konkurenty na čínském trhu jsou Xiaomi, Oppo a Vivo, přístroje Honor se ale prodávají i v jihovýchodní Asii a Evropě.

Prodej by podle analytiků mohl být výhodou pro značku i její dodavatele. Pokud by byla nezávislá na Huawei, nepodléhala by americký sankcím uvaleným na Huawei.

Digital China je hlavním distributorem přístrojů Honor. Podle zdrojů je nyní favoritem v souboji, mezi zájemci jsou však také čínský výrobce elektroniky TCL a konkurenční výrobce chytrých telefonů Xiaomi.