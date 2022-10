AirBank a Moneta komplikují život kryptoinvestorům. Erár ztloustne a zdraží. Smil radí | E15.cz

Pouhé procento z celkového počtu asi sedmdesáti tisíc úředníků oproti slibovaným třinácti procentům propustí příští rok vláda. Plyne to z návrhu státního rozpočtu. Do škol, k armádě, policii a do integrovaného záchranného systému pak nastoupí téměř osm tisíc nových učitelů, vojáků, strážců zákona a hasičů. Stát bude zaměstnávat rekordních půl milionu lidí.

Česku se nedaří odstřihnout firmy s ruským vlivem od veřejných zakázek. Měsíčně získají zakázky v hodnotě zhruba 14,5 milionu eur, v Evropě pak celkem inkasují za měsíc 293 milionů eur. Vyplývá to z analýzy české společnosti Datlab, která shromažďuje a analyzuje data v oblasti veřejných zakázek. Sankce uvalené na Rusko se nedaří vymáhat kvůli nespolehlivým ruským dokumentům i skrývání skutečných majitelů.

Evropu čeká energeticky nejnáročnější zima za poslední desítky let. Kvůli vyhroceným vztahům s Ruskem jsou obchodníci s energiemi nuceni improvizovat a hledat nejen nové zahraniční dodavatele, ale i cesty, kterými by komodity přepravovali. Evropští politici navíc jednohlasně dodávají, že nutnou podmínkou k překonání krize je snížení spotřeby. Přinášíme proto sadu doporučení úsporných opatření celosvětově uznávaného energetického experta Václava Smila, který význam energetických úspor zdůrazňoval ještě před válkou na Ukrajině. Smil prostřednictvím e-mailové korespondence redakci potvrdil, že na svých doporučeních by nic neměnil ani dnes.

Záměr čínského rejdaře Cosco koupit v Hamburku část přístavního terminálu vyvolal v Německu četné spory, které se staly odrazem širší debaty o budoucí roli Pekingu v Evropě. Někteří politici a odborníci varují Berlín i zbytek EU před opakováním chyby s ruským plynem a rizikem, že se kontinent lapí do pasti dalšího nedemokratického režimu. Jiní však volají po realističtějším přístupu. Tvrdí, že kvůli stoupající roli Číny je spolupráce nevyhnutelná.

Letošní podzim není pro české investory do digitálních měn příliš pozitivní. Notně oslabený kurz dominantní kryptoměny bitcoin se nedokáže přesvědčivě přehoupnout přes 20 tisíc dolarů. Kromě toho tuzemské banky dávají klientům najevo svou nepolevující, ba dokonce sílící ostražitost vůči kryptoměnám. Nově vyšlo najevo, že Moneta Money Bank zablokovala možnost posílat peníze na největší kryptoburzu Binance a Air Bank odřízla část klientů od funkce okamžitých plateb. Zdůvodnila to příliš rizikovým profilem kvůli „obchodům ve větších částkách do virtuálních měn jakožto měn se zvýšeným rizikem praní špinavých peněz“.