Baudiš staví sanatorium. J&T kupuje část Rohanu. Trezor vyvinul novou kryptopeněženku | e15.cz

Zdravotnické zařízení, jež dosud unikalo pozornosti médií, vyjde na nižší stovky milionů korun. Léčebna vzniká v Doubravčicích na Kolínsku a její provoz bude zastřešovat společnost Novus Via. V ní kromě Baudiše působí také investor do nemovitostí Ivan Bubeníček a adiktolog Petr Popov, který bude mít na starosti provoz sanatoria. „Hlavním finančním investorem je Baudiš, který pokryl zhruba čtyři pětiny investičních nákladů. Byznysplán počítá s tím, že si léčebna na sebe vydělá. Návratnost projektu je zhruba patnáct let,“ přibližuje projekt Bubeníček.

Zájem o bitcoin padnul na několikaletá minima, jedna z nejvýznamnějších firem v oboru ale očekává brzký obrat a příliv nových držitelů kryptoměn. Pražská SatoshiLabs chce kryptonováčkům prodávat novou verzi své digitální peněženky Trezor. Jak název zařízení napovídá, přirovnat jej lze k trezoru na bitcoiny, k němuž nemá přístup nikdo jiný než držitel speciálního kódu. Nové verze Trezoru začnou v SatoshiLabs rozesílat v polovině listopadu.

Tuzemská skupina ECO-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa získala vládní podporu pro svůj záměr vybudovat v Bosně a Hercegovině novou papírenskou výrobní halu za více než 100 milionů eur, v přepočtu přes 2,5 miliardy korun. Minulý týden podepsala memorandum o investici s vládou srbské části Bosny a Hercegoviny, která jí pro projekt zajistí hmotnou i nehmotnou státní pomoc. Celá investice je rozdělena do tří fází a ECO-Investment ji plánuje dokončit do pěti let.

Jedno z největších rozvojových území Prahy Rohanský ostrov bylo léta spojené výhradně se jménem miliardáře Luďka Sekyry. Za ním sice stáli další investoři, o jeho developerské skupině se však mluvilo jako o té, která na místě za desítky miliard postaví novou čtvrť. To se nyní mění. Část území výhradně pro sebe získala developerská společnost J&T Real Estate. Ta na místě za 15 miliard postaví tisíc bytů, kanceláře a obchody.

Velcí investoři, jako jsou například penzijní fondy, se ve svých portfoliích nejčastěji vyhýbají cenným papírům firem, jejichž podnikání nějakým způsobem negativně dopadá na životní prostředí a způsobuje klimatické změny. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracovaly evropské neziskové organizace. V nemilosti finančních institucí jsou pak také společnosti, které vyrábějí zbraně, cigarety či porušují lidská práva. V databázi, která zahrnuje přes čtyři tisíce firem, figurují i české podnikatelské skupiny.