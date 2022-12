E-shopy v ČR čekají velké změny: Reklamace, slevy, recenze a další | E15.cz

Novela sice začne platit až na přelomu roku, některé e-shopy ale nový zákon už dodržují. To, jakým způsobem, monitoruje stránka Hlidaceshopu.cz. Premiantem v dodržování směrnice je například internetový obchod Alza.cz nebo Czc.cz. Naopak novelu zatím vůbec nerespektuje například Obi nebo Mountfield.

Co přesně ale novela mění?

Slevy a slevové akce

E-shopy budou nově muset uvádět, kolik výrobek stál předtím, než byl zlevněný, a to konkrétně nejnižší částku za posledních 30 dní. Nestane se tak, že by se uměle zvyšovala cena výrobku, aby prodávající mohl lákat na slevy, které by nebyly reálné.

Pokud by byl výrobek na trhu kratší dobu než 30 dní, měla by být uvedena jeho nejnižší cena od uvedení na trh. Pokud by se postupně snižovala cena, tedy například z desetiprocentní slevy na dvacetiprocentní, musí se uvést cena před zlevněním.

Tato pravidla však neplatí pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo mají krátkou dobu spotřeby.

E-shopy musí uvést nejnižší cenu výrobku během posedních 30 dní před zlevněním.

Reklamace

Prodejcům se také zpřísní odpovědnost za vady. Platí, že pokud se vada na výrobku projeví do šesti měsíců a je prokázána, je za ni zodpovědný právě prodejce. Tato lhůta se teď zvýšila na 12 měsíců. Po ní přebírá za vadu odpovědnost zákazník.

Pokud se vada na výrobku projeví do 12 měsíců, je zodpovědnost na prodejci.

Stále platí, že zboží lze reklamovat dva roky po koupi zboží.

Primárně by prodejce podle novely zákona měl vadné zboží opravit. Popřípadě dodat nové zboží. Pokud to však nebude možné nebo nepřiměřeně nákladné, prodejce bude moci tyto úkony odmítnout. V tu chvíli může kupující požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy.

Pokud si kupující reklamované zboží nevyzvedne po vyřízení reklamace, prodejce si může nárokovat skladné v přiměřené výši. Ovšem jen za předpokladu, že kupujícího řádně informoval o ukončení reklamace a nechal mu dostatečný čas na vyzvednutí.

Podmínky vrácení zboží

Lidé také budou mít další možnost, jak vrátit zboží, neboli jak odstoupit od smlouvy. Nově totiž zákon stanovuje několik druhů nekalých praktik a v momentě, kdy je tato praktika na zákazníka uplatněna, má zákazník právo na:

odstoupení od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy či požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídající povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky (pokud by odstoupení od smlouvy nebylo přiměřeným řešením)

Samotné jednání obchodníka bude považováno za přestupek s možnou pokutou do pěti milionů korun.

Tato změna by měla zákazníkům ulehčit vrácení zboží a především lépe ošetřuje nekalé jednání prodejce.

Pokud prodejce uplatní nekalou praktiku, zákazník může odstoupit od smlouvy do 90 dnů nebo požadovat snížení ceny.

Recenze a hodnocení zákazníků

Nově také bude zákon ošetřovat falešné recenze, které si prodejce v mnoha případech píše sám. To už teď nebude možné. Prodejce bude muset být schopen zajistit, že na webu budou recenze pouze od skutečných spotřebitelů. Způsob, jakým to zajistí, musí být zveřejněn na webu. Stejně tak musí být na webu uvedeno, jak je počítáno průměrné hodnocení produktu.

Tato pravidla se kromě e-shopů vztahují i na on-line tržiště, internetové srovnávače, bazarové portály apod.

E-shopy zveřejňují jen recenze od reálných spotřebitelů a musí to dokázat.

Dodací lhůta

Více přesnější by také měly být dodací lhůty. E-shopy by své zboží měly dodat bez zbytečných odkladů a nejpozději do 30 dnů. Pokud e-shop nedoručí zboží ani poté, co dostane další přimeřenou lhůtu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Tuto dodatečnou lhůtu však zákazník nemusí poskytnout, pokud je pro něj dodání včas nezbytné nebo v popřípadě, pokud e-shop není ochoten plnit závazek.

Dodací lhůta e-shopů je třicetidenní bez zbytečných odkladů.

Uzavírání smluv po telefonu

Ani uzavírání smluv po telefonu nebude s novým zákonem tak jednoduché. Nově nestačí pouze verbální souhlas přes telefon, ale prodejce bude muset smlouvu zaslat zákazníkovi i v písemné podobě. Může tak učinit pomocí SMS nebo e-mailu. Stejně tak i zákazník musí smlouvu potvrdit písemně.

Uzavírání smluv lze pouze písemně.

Prodejce navíc musí poskytnout předem zákazníkovi obchodní podmínky v textové podobě, nebude tak stačit odkaz, kde může kdykoliv prodejce změnit údaje.

Tlačítko „objednat“

E-shopy také nesmí již přidávat automaticky jakékoliv položky do košíku nebo „předzaškrtávat“ jakékoliv položky. Zároveň musí být při objednávce jasně uvedeno, že stisknutím tlačítka se zákazník zavazuje k zaplacení zboží. V pořádku je text „potvrďte nákup“ a podobně. Pokud by to nebylo uvedeno jasně, smlouva o koupi je neplatná.

Při objednávce zboží musí být jasné, že se zákazník zavazuje ke koupi.

Půjčit a vrátit

Přeci jen jedna novinka v zákoně také hraje do karet spíše e-shopům. Nekteří zákazníci zneužívají možnosti vrátit zboží do 14 dnů. A tak si ho koupí jen na určitou příležitost a následně, co ho využijí, ho vrátí v dané lhůtě. To už teď nebude tak snadné.

Nově si zákazníci mohou zboží vyzkoušet jen v takovém rozsahu, v jakém by ho zkoušeli například v kamenné prodejně. Pokud vrátí zboží, kde je viditelné poškození, bude prodejce moct zákazníkovi vrátit méně peněz, než za zboží zaplatil.

Zákazníci si zboží mohou před vrácením vyzkoušet jen v takovém rozsahu jako v kamenné prodejně.

