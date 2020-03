Akcie na pražské burze zažily během týdne dvouciferný propad | E15.cz

Index PX během týdne propadl o 12 procent na 738,8 bodu. To je nejnižší číslo od recese v roce 2009. V závěru týdne už pražská burza ztráty postupně smazávala. Poslední pracovní den index PX vzrostl o 4,18 procenta. Druhý den za sebou posilovaly i akcie na západoevropských trzích. Americké akcie kvůli obavám z ekonomických dopadů koronaviru zažily nejhorší týden od roku 2008. Dow Jonesův index se propadl o 17 procent. Cena ropy kvůli cenové válce dál padá.

Burza se v posledních týdnech kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru propadla postupně až na nejslabší hodnoty za posledních 11 let. Zhruba od poloviny února, kdy postupný propad začal, se index PX snížil o více než třetinu.

Poslední pracovní den tohoto týdne nicméně index PX vzrostl o 4,18 procenta. Z hlavních emisí ztrácely jen akcie telekomunikační společnosti O2, naopak výrazně posilovaly zejména právě mediální CME a technologická společnost Avast.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová navzdory dnešnímu růstu trhů varuje před přehnaným optimismem, ale také před „apokalyptickým vnímáním“. Akcie podle ní nejsou tím úplně nejlepším ukazatelem finančního zdraví ekonomiky a rády přehrávají. „Předpokládám, že páteční krátké zmátoření se akciových trhů ještě pořád konec poklesu nevěští a je jen dočasnou korekcí. Recese se povleče nějaký čas a akcie budou mít tedy také čas ještě sestoupit níž,“ uvedla.

Na pražském trhu zažily úspěšný den především cenné papíry CME, které zdražily o 14,7 procenta na 64 korun. Dvouciferný růst zaznamenal i Avast, který si polepšil o 10,87 procenta na 102 koruny. V červeném tak dnes skončily pouze akcie O2, když odevzdaly 0,47 procenta a zavřely na 210 korunách.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka představuje riziko nadcházející víkend, kdy nebude možné reagovat na nové události. „V první řadě jde o velmi strmé šíření nákazy, které nadále zrychluje a bude tlačit politiky do razantnějších protiopatření. Trhy budou nejvíce citlivé na dění v USA, kde si vláda musí velmi rychle vybrat, zda ekonomiku ještě více přidusí omezeními, karanténou atp., nebo jestli politicky ustojí výhledově až stovky obětí viru denně, jak to vidíme v případě Itálie,“ uvedl.

Podle něj už žádná dobrá volba nezbývá a vše směřuje spíše k první možnosti, která by znamenala prodloužení recese a další přepisování hospodářských výhledů k horšímu. „Nemyslíme si, že je na toto trh úplně připraven, ačkoli do cen už byl započítán slušný ekonomický průšvih,“ dodal Vlk.

Česká měna v pátek díky optimismu na trhu smazala část ztrát z končícího týdne. Vůči euru posílila téměř o 30 haléřů na 27,35 koruny za euro, k dolaru zpevnila o víc než 20 haléřů na 25,60 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online a vyjádření analytiků.

Posilovaly i akcie na západoevropských trzích

Notnou měrou k tomu přispěl optimismus ohledně postupu velkých centrálních bank, které snižují základní úrokové sazby a zavádějí nouzová opatření, aby zmírnily dopady krize kolem šíření koronaviru na ekonomiky jednotlivých zemí.

Panevropský akciový index STOXX 600 se v pátek zvýšil o 1,82 procenta na 293,04 bodu po čtvrtečním nárůstu o téměř tři procenta. Za celý týden se však snížil o zhruba dvě procenta, takže zaznamenal již pátý týdenní pokles za sebou.

Výrazný nárůst v pátek vykázaly akcie firem z cestovního ruchu, na které v uplynulých dnech současná krize kolem koronaviru dolehla obzvlášť tvrdě. Jejich oborový index poslední pracovní den tohoto týdne stoupl o téměř deset procent poté, co v týdnu klesl až na nejnižší úroveň za 19 let. Index energetických společností, který v uplynulých dnech sestoupil nejníže za 24 let, si připsal zhruba šest procent.

Index DAX burzy ve Frankfurtu nad Mohanem vzrostl o 3,7 procenta na 8928,95 bodu a index pařížské burzy CAC 40 se zvýšil dokonce o zhruba pět procent na 4048,8 bodu. Slabší růst vykázala burza v Miláně, jejíž index FTSE/MIB stoupl o 1,7 procenta na 15 731,85 bodu. Itálie je nyní epicentrem nákazy, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

Ve čtvrtek snížila svou základní úrokovou sazbu britská centrální banka, která ji srazila na minimum 0,1 procenta. Ke snížení úroků přistoupila navíc hned po týdnu. Prohloubila i nákupy dluhopisů, aby podpořila firmy a domácnosti. Obchodníci se domnívají, že s další pomocí na podporu ekonomiky přijdou i vlády, aby zmírnily dopady hospodářské recese, kam teď svět podle většiny analytiků směřuje.

Nejhorší týden od krize v roce 2008 zažívají i americké akcie

Americké akcie kvůli obavám z ekonomických dopadů koronaviru prodělaly nejhorší týden od roku 2008. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se propadl o více než 17 procent.

Během samotného pátečního obchodování se Dow Jonesův index snížil o 4,55 procenta a uzavřel na 19 173,98 bodu. Investory znepokojily nové kroky, kterými se úřady ve Spojených státech snaží omezit šíření koronaviru.

Cenová válka dál tlačí ropu na historické dno

Ceny ropy po počátečním růstu v pátek uzavřely s výraznými ztrátami. Náladu na trhu nezlepšily ani zprávy od vlád předních ekonomik světa, které oznamují masivní finanční pomoc svým ekonomikám. A dokonce ani čtvrteční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by mohl zasáhnout do cenové války mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Pokles ceny ropy vykázaly už čtvrtý týden po sobě. Březen by se tak pro ropu mohl stát vůbec nejhorším měsícem v její historii.

Cena severomořské ropy Brent v závěru vykázala ztrátu 5,2 procenta na 26,98 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) zlevnila o 11,06 procenta na 22,53 dolaru za barel. Za celý týden vykázala WTI pokles o 29 procent - nejvíce od ledna 1991.