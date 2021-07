Investoři pociťují negativní dopady zásahů čínských úřadů | E15.cz

Investoři už negativní dopady zásahů čínských úřadů pocítili až dost. Analytici americké investiční banky Goldman Sachs spočítali, že bezprecedentní kroky Pekingu od února snížily hodnotu akcií čínských technologických firem na burzách v zahraničí zhruba o bilion dolarů (21,8 bilionu korun). To je zároveň jeden z největších výprodejů, které kdy určitou skupinu akcií zasáhl.

Hodně si od vstupu na Newyorskou akciovou burzu (NYSE) sliboval i čínský provozovatel alternativní taxislužby Didi Global. Jeho akcie 30. června sice debutovaly silným růstem a z úvodních 14 dolarů se vyšplhaly až na 18 dolarů, už po týdnu ale spadly pod 12 dolarů, kde jsou dodnes. I tento propad přišel po zásahu čínských úřadů, i když vliv měl i negativní postoj některých amerických zákonodárců. Nepovedený vstup akcií Didi na prestižní burzu v USA byl zřejmě tou poslední kapkou, která ostatní čínské firmy přiměla zvážit další postup.

Společnost ByteDance, která vlastní síť pro sdílení krátkých videí TikTok, internetová obchodní platforma Xiaohongshu, fitness aplikace Keep a zpracovatel zdravotnických dat LinkDoc Technology - všechny tyto firmy plány na umístění svých akcií v New Yorku buď odložily, anebo úplně zrušily, jak informovala agentura Bloomberg a ekonomické listy The Wall Street Journal a Financial Times. Společnost ByteDance odmítla tyto informace komentovat, ostatní firmy se k nim nevyjádřily.

Bloomberg také napsal, že provozovatel doručovací aplikace Lalamove zvažuje, zda chystanou primární veřejnou nabídku (IPO) akcií za miliardu dolarů (21,8 miliardy korun) nepřesune z New Yorku do Hongkongu. Zástupci firmy serveru CNN Business řekli, že "pozorně sledují kapitálové trhy" a že nemají konkrétní plány umístit akcie podniku na burze.

Profesor managementu na Arizonské státní univerzitě Doug Guthrie se proto domnívá, že čínské firmy už se svými akciemi na burzy v USA chodit nebudou, alespoň prozatím ne. Taková pauza může podle něj trvat do doby, než se zlepší vztahy mezi Čínou a Spojenými státy.

"Čínská vláda vysílá čínským technologickým firmám i zbytku světa naprosto jasný signál, že čínské organizace musejí fungovat v součinnosti s čínskou vládou," řekl Guthrie, který v rámci univerzity působí na fakultě managementu Thunderbird a který se věnuje i vztahům s Čínou. "Firmy, které se příliš rychle staly až moc velké a globální, budou drženy zkrátka, aby se zajistilo, že se budou držet priorit čínské vlády."

Úpis akcií v USA je pro čínské firmy už dlouho jednou z klíčových možností, jak si zajistit přístup k zahraničnímu financování. Navzdory neshodám mezi oběma zeměmi si čínské firmy úpisem akcií v USA loni zajistily zhruba 13,6 miliardy dolarů (téměř 297 miliard korun), ukazují data společnosti Dealogic. Bylo to nejvíce od roku 2014, kdy na burzu v New Yorku vstoupily akcie čínské společnosti Alibaba. Ta získala úpisem na NYSE kolem 25 miliard dolarů. Velmi nadějně vypadal před úpisem akcií Didi i letošní rok.

Čínské firmy ale mají stále možnost zajistit si kapitál v zahraničí, i když to nebude v USA. Mohou jít například do Hongkongu, kde je také rozmanitá škála mezinárodních investorů. Hongkong je od roku 1997 znovu pod správou Číny a má regulační rámec, který vyhovuje mezinárodním standardům. Umožňuje také volný pohyb kapitálu, stejně jako informací. Americký trh má ale pořád nezastupitelnou roli, zejména proto, že je větší než jakýkoliv jiný finanční trh ve světě. Zobchoduje se na něm více akcií a vkládá i větší hodnotu do zisků firem. To znamená, že když si podnik vybere ke vstupu na akciový trh Spojené státy, může snáze dosáhnout vyšší hodnoty a prodat i více akcií.