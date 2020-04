Ropa přidává jen mírně. Snižování těžby nedrží krok s propadem poptávky | E15.cz

Ceny směřují ke třetímu ztrátovému týdnu za sebou. Světové snižování produkce ropy totiž nedrží krok s třicetiprocentním poklesem poptávky, který vyvolala pandemie nemoci Covid-19.

Tento týden zažívají ceny ropy bouřlivý vývoj. V pondělí se končící kontrakt na ropu WTI propadl poprvé do negativního pásma. Poprvé v historii tak prodávající platil kupujícímu, aby ropu odebal, protože ji kvůli nedostatku skladovacích kapacit nemají kam uložit. Ropa Brent v průběhu týdne klesla na nejnižší hodnoty za poslední dvě desetiletí.

Na závěr rušného týdne posílily také americké akcie. Trh táhly vzhůru hlavně technologičtí giganti Apple a Microsoft, kteří příští týden zveřejní výsledky hospodaření. Objevují se zprávy, že některé státy jsou připravené uvolnit omezující opatření zavedená v rámci boje proti šíření koronaviru.

Index Dow Jones vzrostl o 260,01 bodu, tedy 1,11 procenta, na 23 775,27 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 1,39 procenta na 2836,74 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 1,65 procenta na 8634,52 bodu.

Za celý týden však všechny tři indexy klesly. Dow Jones se snížil o 1,94 procenta a S&P 500 ztratil 1,32 procenta. Nasdaq klesl o 0,18 procenta.

Dnes posílilo všech 11 dílčích sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500. Nejlépe si vedly technologické firmy. Výrobce letadel Boeing naopak klesl o šest procent kvůli zprávě, že plánuje snížit výrobu letadla 787 Dreamliner o zhruba polovinu.

Index S&P 500 ze svého březnového minima posílil o více než 25 procent. Zvyšuje se očekávání, že více firem bude moci znovu obnovit výrobu, protože epidemie onemocnění způsobeného novým koronavirem vykazuje známky vrcholu.

Analytik U.S. Bank Wealth Management Eric Freedman však upozornil, že investoři možná přeceňují to, jak rychle se mohou americké podniky vrátit k normálnímu stavu. Index S&P 500 by mohl klesnout o pět i více procent jakmile bude zřejmé, že obnovení normální ekonomické aktivity bude možná trvat měsíce.

Analytici očekávají, že zisk firem z indexu S&P 500 za první čtvrtletí klesl o 15 procent. Zisk firem z energetického sektoru by se mohl propadnout o více než 60 procent, což přináší obavy z možných problémů se splácením úvěrů, z propouštění a bankrotů.