Zlato poprvé překonalo 4400 dolarů za unci. Rekordní je i stříbro

Cena zlata klesá

ČTK
  • Zlato na spotu se dostalo nad 4400 dolarů za unci, stříbro vystoupalo až na 69,44 dolaru a je na novém maximu.
  • Ceny táhnou sázky na další snižování sazeb v USA, poptávka po bezpečných aktivech, nákupy centrálních bank a slabší dolar.
  • Od začátku roku je zlato výš o 67 procent, stříbro o 138 procent.

Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 SEČ o 1,2 procenta na více než 4400 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.

Cena zlata letos zatím vzrostla o 67 procent. Překonala několik rekordů a poprvé překročila hranici 3000 a 4000 dolarů za unci. Je na cestě k největšímu ročnímu zisku od roku 1979, tehdy zlato za rok posílilo o 127 procent.

Růst ceny stříbra ale letos zlato výrazně překonal. Od začátku roku stoupla o 138 procent díky silnému přílivu investic a přetrvávající omezené nabídce.

Může dojít k vybírání zisků

„Vzhledem k tomu, že prosinec obvykle přináší pozitivní výnosy pro zlato a stříbro, sezónnost je na jejich straně," uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. Varoval ale, že investoři by si mohli začít chtít vybírat zisky.

Zlatu pomáhá současné geopolitické a obchodní napětí, protože se na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum. Stabilně jej přikupují světové centrální banky. Slabší dolar ho pak letos zlevňoval držitelům jiných měn.

Trhy v současné době počítají se dvěma sníženími úrokových sazeb v USA v příštím roce, a to přesto, že americká centrální banka (Fed) signalizuje opatrnost. Neúročená aktiva, jako je zlato, mají tendenci těžit z prostředí nižších úrokových sazeb.

