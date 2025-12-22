Zlato poprvé překonalo 4400 dolarů za unci. Rekordní je i stříbro
- Zlato na spotu se dostalo nad 4400 dolarů za unci, stříbro vystoupalo až na 69,44 dolaru a je na novém maximu.
- Ceny táhnou sázky na další snižování sazeb v USA, poptávka po bezpečných aktivech, nákupy centrálních bank a slabší dolar.
- Od začátku roku je zlato výš o 67 procent, stříbro o 138 procent.
Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 SEČ o 1,2 procenta na více než 4400 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.
Cena zlata letos zatím vzrostla o 67 procent. Překonala několik rekordů a poprvé překročila hranici 3000 a 4000 dolarů za unci. Je na cestě k největšímu ročnímu zisku od roku 1979, tehdy zlato za rok posílilo o 127 procent.
Růst ceny stříbra ale letos zlato výrazně překonal. Od začátku roku stoupla o 138 procent díky silnému přílivu investic a přetrvávající omezené nabídce.
Může dojít k vybírání zisků
„Vzhledem k tomu, že prosinec obvykle přináší pozitivní výnosy pro zlato a stříbro, sezónnost je na jejich straně," uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. Varoval ale, že investoři by si mohli začít chtít vybírat zisky.
Zlatu pomáhá současné geopolitické a obchodní napětí, protože se na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum. Stabilně jej přikupují světové centrální banky. Slabší dolar ho pak letos zlevňoval držitelům jiných měn.
Trhy v současné době počítají se dvěma sníženími úrokových sazeb v USA v příštím roce, a to přesto, že americká centrální banka (Fed) signalizuje opatrnost. Neúročená aktiva, jako je zlato, mají tendenci těžit z prostředí nižších úrokových sazeb.