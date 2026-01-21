Češi se zbláznili z figurek Stranger Things. Skupují Kinder vajíčka a dělají z nich investici
- Limitovaná edice vajíček Kinder Joy s motivy seriálu Stranger Things je v Česku kvůli obrovskému zájmu prakticky vyprodaná.
- Nedostatek zboží v běžné prodejní síti vyhnal ceny na inzertních serverech a online tržištích vysoko nad původní částky.
- Výrobce Ferrero potvrdil extrémní poptávku vlivem nové řady seriálu.
„Doufám, že nesháníte Kinder Joy,“ volá už z dálky vietnamský prodavač z večerky ve Veletržní třídě v pražských Holešovicích, když přesně za tím účelem vcházím do krámku se svou desetiletou dcerou. Říkejme mu třeba pan Nam. V minulých týdnech zažil totální vajíčkovou horečku, kdy děti běžně skupovaly vajíčka s postavičkami Stranger Things i po patnácti kusech. Nyní už nejsou. Ani kus. Už týden. Dodavatelský pramen vyschl a jediným místem, které ještě o víkendu podle pana Nama dokázalo sehnat nějaké ty Joys, bylo legendární tržiště Sapa. I tak jen omezeně a za podstatně vyšší ceny.
„Nehodlám to šílenství podporovat, stejně bych dostal jen zlomek kusů, které bych poptával. Připomíná mi to éru covidu a tehdejší obchody s respirátory,“ uvádí pan Nam. Majitel holešovického krámku brával Kinder Joy ze dvou směrů. Zatímco Sapa ještě před pár dny mohla dodat alespoň něco, druhý zdroj v podobě velkoobchodu Jip už prý vyschl zcela. „Tento produkt je momentálně nedostupný,“ hlásí e-shop řetězce Tesco o setu tří Kinder Joy s tématem kultovního seriálu, který ještě před nedávnem nabízel za cenu necelých 110 korun.
„Limitovaná edice vajíček Kinder Joy s motivy seriálu Stranger Things zaznamenala v České republice mimořádně vysoký zájem spotřebitelů. Ten byl ovlivněn zejména nedávným uvedením nové série seriálu, což se promítlo do velmi rychlého vyprodávání zásob u prodejců,“ uvedlo pro e15 tuzemské zastoupení společnosti Ferrero Česká. Společnost zároveň chystá další dodávky.
„Můžeme potvrdit, že dodávky tohoto produktu budou ještě v průběhu ledna a února do maloobchodní sítě postupně směřovat,“ uvádí Ferrero.
Na jiných e-shopech vajíčka jsou, ale s poněkud jinou cenovkou. Například v nabídce online marketplace řetězce Kaufland je u obdobné sady tří vajíček aktuálně cenovka 739 korun, přičemž podle obchodu je dodavatelem německý prodejce Vavado. Ještě v listopadu měl přitom Kaufland trojbalení vajíček v akční nabídce i za 60 korun. Obchod Allegro nabízí jednotlivá vajíčka s motivem seriálu za 115 korun za kus.
Doslova spekulativní šílenství se strhlo na inzertních serverech. Komu se podařilo najít doma dosud nerozbalené vajíčko, má s trochou nadsázky zlaté vejce. Přes sociální sítě i oblíbené portály nabízející použitý či sběratelský artikl se totiž prodávají za desetinásobek dřívějších cen i více. Například prodejce rettinel1 na portálu Aukro nabízí tři vajíčka Kinder Joy Stranger Things za cenu 400 korun za kus. Ještě před pár týdny byla vajíčka běžně dostupná za ceny kolem 35 korun.
Kolekce Kinder Joy Stranger Things se stala v lednu naprostým hitem díky stejnojmennému seriálu, jehož pátá série například na Netflixu končila právě na přelomu loňského a letošního roku.