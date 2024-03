„Následkem ruského bombardování byly na Ukrajině zničeny celé oblasti a došlo i k závažnému poškození tamních vodovodů. Takže vlastně hned jak invaze vypukla, tak jsme věděli, že v zemi bude nedostatek pitné vody,“ vysvětluje místopředseda představenstva Dekonta Holdingu Pavel Mothejl. Zejména staří lidé žijící v blízkosti válečné fronty jsou podle něj často závislí na dodávkách balené vody, která je zaprvé dražší, a zadruhé ji někdo musí do těchto nebezpečných míst dopravit.

„Starostové ukrajinských obcí nechtějí být závislí pouze na humanitární pomoci od dobrovolníků a neziskových organizací, a proto je teď v zemi obrovská komerční poptávka po mobilních úpravnách vody, což jsou právě zařízení, která my vyrábíme a co dokážou vyčistit kontaminovanou vodu tak, aby byla pitná,“ popisuje Mothejl.

Dekonta má bohaté zkušenosti s působením ve válečných zónách. V minulosti již prováděla sanace v rozbombardovaných městech v Bosně, Kuvajtu či ve Vietnamu. Na Ukrajině je aktivní od května 2022. Nedávno se například dohodla, že pomůže vyčistit pozemky a vodní zdroje v okolí obce Kalynivka poblíž Kyjeva od uniklé ropy.

Do Stryje, zhruba šedesátitisícového města ve Lvovské oblasti, Dekontu přilákala jiná tuzemská firma – výrobce autodílů Time & Space, která už v zemi působí několik let a momentálně se pokouší v rámci svého projektu SynergiFactory vytvořit na západě Ukrajiny klastr českých, navzájem spolupracujících podniků. „Dekonta, respektive její dcera IPR Aqua je první českou firmou, kterou se nám podařilo přivést pod naši střechu. Budeme jí poskytovat právní servis, HR služby nebo pomáhat v komunikaci s celní správou,“ prozrazuje šéfka a spolumajitelka Time & Space Michaela Macharik. „Věříme, že je spousty dalších podniků budou brzy následovat,“ doplňuje Macharik.

Mothejl si od zprovoznění závodu přímo na Ukrajině slibuje, že to pomůže jeho společnosti snadněji uspět na tamním trhu. „Ušetříme tak spousty nákladů za dopravu, cla, pracovní sílu i materiál. Kdybychom ta naše zařízení vozili na Ukrajinu z Česka, tak se dostáváme cenově někam úplně jinam,“ podotýká Mothejl.

V počáteční fázi firma investuje do nové továrny jednotky milionů korun a bude zaměstnávat desítky převážně místních lidí, které by si ráda zaškolila v Česku. Do budoucna to nicméně může být mnohem více. Likvidace min, škod a znečištění životního prostředí na Ukrajině zřejmě potrvá celé dekády čili poptávka po službách, jež Dekonta poskytuje, v zemi určitě poroste. Mothejl však zároveň přiznává, že nepůjde o bezrizikovou investici.

„Úspěch našeho projektu bude samozřejmě hodně záviset na vývoji na frontě. Už teď je například problém sehnat na Ukrajině mužské pracovníky, protože mají strach z odvodů do armády a různě se schovávají, nechtějí se nikde legálně registrovat,“ poznamenává šéf Dekonty. „Pevně ale věříme, že válka jednou skončí a minimálně většina Ukrajiny po ní zůstane součástí západního světa. Navíc tím, jak se tam už nějakou dobu pohybujeme, dokážeme řadu věcí předvídat a případná rizika minimalizovat. Já sám jsem jenom loni navštívil Ukrajinu třikrát,“ dodává.

Na spolupráci s Time & Space Mothejl oceňuje velké zkušenosti této firmy s ukrajinským trhem a také lokalitu v blízkosti Lvova, která je relativně bezpečná a z České republiky dopravně mnohem dostupnější než Kyjev nebo Dnipro. „Takže nám to výborně sedlo do našich záměrů,“ konstatuje.

České firmy se celkově velmi aktivně zajímají o poválečnou obnovu zničené země. Od začátku konfliktu vycestovali na Ukrajinu již tři podnikatelské delegace a čtvrtá se připravuje na letošní léto. „S velkou rekonstrukcí se samozřejmě začne až po skončení války, základy velkých projektů ale vznikají už nyní, aby se mohly naplno rozjet, hned jak to bude možné,“ sdělil minulý měsíc e15 vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Ukrajinská ekonomika se kromě pokračujících bojů s ruskými agresory v jižní a východní části země v poslední době potýká také s protesty polských zemědělců, kteří pravidelně blokují společné hranice. Na některých hraničních přechodech mezi Polskem a Ukrajinou kvůli nim mohou projet třeba jen dvě nákladní vozidla za hodinu.