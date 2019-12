Boeing zvažuje, že výrobu 737 MAX sníží nebo přeruší | E15.cz

Americký výrobce letadel Boeing zvažuje, že sníží na polovinu, případně úplně pozastaví výrobu letadel 737 MAX. Tvrdí to informované zdroje listu The Wall Street Journal a dalších médií. Firma tak reaguje na oznámení, že americký Federální úřad pro letectví do konce tohoto roku neschválí návrat těchto strojů do vzduchu. Provoz letadel Boeing 737 MAX je kvůli dvěma smrtelným nehodám od letošního jara pozastaven.