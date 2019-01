České dráhy chtějí koupit všechny elektrické jednotky Leo Expressu | E15.cz

Národní železniční dopravce má zájem o vlaky svého konkurenta. České dráhy podaly nabídku na odkup pěti elektrických jednotek Stadler Flirt, které provozuje Leo Express. S odvoláním na své zdroje to píše server Zdopravy.cz.

České dráhy ani Leo Express nechtěly probíhající jednání komentovat, zároveň jej ale ani nepopřely. Leo Express soupravy koupil před šesti lety za částku presahující miliardu korun a stále je splácí. Podle poslední výroční zprávy za rok 2017 nesplacená výše úvěru stále dosahovala 406 milionů korun.

Jak uvedly některé zdroje Zdopravy.cz, Leo Express by za železniční jednotky mohl získat i 750 milionů, další jsou ale opatrnější, když cenu odhadují na méně než půl miliardy korun. České dráhy by stroje nasadily především na trati z Prahy do Děčína.

Jednotky Stadler jsou jediné elektrické vlakové soupravy, které má nyní Leo Express k dispozici. Kromě nich má pronajato 15 motorových vozů. Firma také objednala nové elektrické jednotky od čínského výrobce CRRC, ty ale zatím nemají ani schválení pro provoz v Evropské unii.

Leo Express se za dobu své existence ještě nikdy nevymanil ze ztráty. Podle posledních dostupných údajů v roce 2017 prodělal 28,2 milionu korun. Ztráta firmy tak meziročně klesla o 47 milionů. Dařilo se zvyšovat i tržby, rostlo ale i zadlužení společnosti, o 134 milionů na 891 milionů korun.